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舊金山加大研究：遊民劇增 主因工作收入喪失

編譯組╱加州20日電
最新研究報告顯示，喪失工作收入是加州遊民人數劇增最大原因。圖為洛杉磯街頭一處遊民營。（Getty Images）
最新研究報告顯示，喪失工作收入是加州遊民人數劇增最大原因。圖為洛杉磯街頭一處遊民營。（Getty Images）

舊金山加大賓尼歐夫遊民與住屋倡導協會 (the UCSF Benioff Homelessness and Housing Initiative) 最新研究報告顯示，喪失工作收入是加州遊民人數劇增最大原因。如果每名遊民每個月能得到300元生活補助，將可避免淪入流浪街頭的命運。

這項舊金山加大研究對加州遊民問題進行最全面性的探討。根據調查，加州人淪為遊民之前半年，中間月收入僅有960元。根據Zillow 租屋平台，加州兩房公寓的中間月租高達這個數字的三倍。雖然許多接受訪問調查遊民提到其他因素，大部分遊民表示，流浪街頭主因是收入降低，甚或喪失。

因此根據這項調查，遊民問題的主要成因是金錢因素，而非毒癮、精神疾病等。解決加州遊民問題，也應從這方面著手。

舊金山加大醫師庫許爾 (Margot Kushel) 表示，必須注意到窮人的困境，如果從這方面著手，即可明暸加州遊民危機主要成因為窮困與高房價、高租金。

庫許爾表示，舊金山加大賓尼歐夫遊民與住屋倡導協會在加州健康與人事服務局 (California Health and Human Services) 局長加里 (Mark Ghaly) 要求下，進行此項研究調查。

截至目前為止，加州政府在紐森主政期間，已撥款近210億元，試圖解決加州遊民問題，結果加州遊民災難仍然異常嚴重。不少地方政府強烈要求紐森繼續撥款協助解決此社會問題。

為進行此項研究，舊金山加大團隊從2021年10月至2022年11月於加州各地，針對3,198名成年遊民展開研究調查，並對其中365人進行深度採訪。

根據研究調查，除收入減少、喪失外，許多遊民來自弱勢團體，遭受暴力侵害，精神疾病與毒癮嚴重影響他們的身心發展。研究人員指出，三分之二遊民表示過去一個月間，經歷過精神問題侵襲，包括憂鬱症、焦慮症、妄想症等，種種精神疾病帶給他們嚴重失眠等問題，又無法取得治療藥物，於是病情日漸加劇。

另五分之一遊民染有毒癮與酗酒問題。這些毒癮酗酒遊民說，雖然需要適當治療，總是無法如願取得。

終結遊民全國聯盟 (The National Alliance to End Homelessness) 加州代表維索斯基 (Alex Visotzky) 指出，坐牢紀錄與成為無家遊民關聯甚深。根據調查，四分之三遊民表示，他們過去曾坐過牢。此外淪為遊民之前半年，43%的遊民遭牢獄之災，要不然就是遭假釋監視。曾坐過牢民眾獲釋出獄之後，往往得不到任何健保或居住方面的協助。

遊民 加州 舊金山

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