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加州移居基金三度撥款 協助22地安置遊民

編譯胡立宗／綜合報導
加州政府14日再度撥款1億9900萬元，以期緩解遊民問題。（美聯社）
加州政府14日再度撥款1億9900萬元，以期緩解遊民問題。（美聯社）

加州遊民移居基金」（Encampment Resolution Fund）14日第三度撥發1億9,900萬元經費，協助加州22個地區的23項遊民安頓計畫。州長紐森表示，為了讓成千上萬無家可歸的民眾獲得棲身之處，加州不能只是清除遊民營區，還必須與各地政府合作，協助他們搬離危險的地方，諸如河岸與行水區。

基金先前兩次的撥款總額為9,600萬元，因此第三次的1億9,900萬元是迄今最大的一筆，南加與其他各縣分配的金額與計畫如下：

1.洛杉磯縣獲得5,950萬元，以安置遊民巷（Skid Row）的3,000多人。

2.洛杉磯遊民服務局（Los Angeles Homeless Services Authority）將以1,390萬元安頓200人。

3.聖塔芭芭拉縣以600萬元安置250人。

4.聖地牙哥縣以1,700萬元安置300人。

5.聖伯納汀諾縣雷德蘭市（Redlands）的450萬元將安置 200人。

6.范杜拉縣奧克斯納市（Oxnard）的400萬元將安置110人。

7.聖地牙哥縣卡爾斯巴市（Carlsbad）的240萬元將安頓150人。

8.弗瑞斯諾縣將以1,700萬元安置1,300人。

9.納帕縣將以1500萬元安置120人。

10.聖路易斯歐比斯波縣的1,340萬元將安置200人。

11.蒙特瑞縣的800萬元將安置70人。

12.舊金山地區合計獲得650萬元以安置273人。

13.蘇諾馬縣的460萬元將安置130人。

14.馬連縣的一項計畫將以160萬元安置淹水區的92人，另一項110萬元的計畫則安置 Marsh 營地的45人。

15.比尤特縣的110萬元用於安置60人。

16.瑪利波薩縣的60萬元將安置20人。

遊民 加州 洛杉磯

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