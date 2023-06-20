重建海帶森林 科學家灣區大舉展開

科學家們在北加州展開一項大規模重建海帶森林的計畫。（Getty Images）

鑑於加州 海岸的海帶森林（kelp forest）面積急速減少，科學家們推出一項恢復海帶森林的新計畫，第一步是重建灣區 蘇諾瑪縣（Sonoma County）海岸的海帶森林。

過去十年來，受到包括大量海膽侵蝕的一連串環境災害的影響，蘇諾瑪縣和蒙多西諾縣（Mendocino County）海岸的海帶森林減少了90%。在獲得加州和聯邦提供的近900萬元資金後，科學家、潛水員和非營利組織共同推出一項迄今最具雄心壯志的計畫，重建蘇諾瑪縣海岸27畝的海帶森林。

這項計畫已於本月初展開，研究人員首先將已培育出幼小海帶、綁著細繩的磚塊放入德雷克斯灣（Drakes Bay）附近的海底。這是第一個使用覆蓋著海帶的磚塊恢復海帶森林的計畫。

大法拉隆國家海洋保護區（Greater Farallones National Marine Sanctuary）的海帶森林復原計畫經理霍曼（ Rietta Hohman）說：「我們希望它們能在一個地方停留足夠長的時間，讓海帶長大，並生出自己的孢子。」

這片海域原本擁有的海帶森林可與加州紅杉森林媲美，但現在只看得到攀附在海底岩石上的紫色海膽。

重建工作將在從馬連縣到蒙多西諾縣約3300平方哩的海洋保護區進行，這個地區約80哩長的海岸線已經失去海帶森林，也讓人們失去從事採集鮑魚活動的機會。

參與這項計畫的加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）海帶管理主任艾斯摩爾（Kristen Elsmore）說：「海帶森林是神奇的生態系統，它們是許多海洋物種的棲息地，也與人類有所接觸。因此，人類如何參與這些生態系統是非常重的事，尤其是對北海岸社區而言。」

在將佈滿幼小海帶的磚塊放入海底後，專業潛水員會開始在特定區域清除紫色海膽。這些海膽是在其主要天敵向日葵海星（sunflower sea star）於2013年因疾病死亡後，接管了這個區域，也是海帶森林無法恢復的主要原因之一。

不過，霍曼說：「很顯然，我們無法清除整條海岸線所有的海膽，那是數百萬、數百萬磅的海膽。」

取而代之，工作團隊將選擇過去海帶森林較茂密的區域進行重建工作，包括羅斯堡（Fort Ross）、木材灣（Timber Cove）、靜水灣（Stillwater Cove）和海洋灣（Ocean Cove）。