我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

重建海帶森林 科學家灣區大舉展開

編譯廖宜怡／綜合報導
科學家們在北加州展開一項大規模重建海帶森林的計畫。（Getty Images）
科學家們在北加州展開一項大規模重建海帶森林的計畫。（Getty Images）

鑑於加州海岸的海帶森林（kelp forest）面積急速減少，科學家們推出一項恢復海帶森林的新計畫，第一步是重建灣區蘇諾瑪縣（Sonoma County）海岸的海帶森林。

過去十年來，受到包括大量海膽侵蝕的一連串環境災害的影響，蘇諾瑪縣和蒙多西諾縣（Mendocino County）海岸的海帶森林減少了90%。在獲得加州和聯邦提供的近900萬元資金後，科學家、潛水員和非營利組織共同推出一項迄今最具雄心壯志的計畫，重建蘇諾瑪縣海岸27畝的海帶森林。

這項計畫已於本月初展開，研究人員首先將已培育出幼小海帶、綁著細繩的磚塊放入德雷克斯灣（Drakes Bay）附近的海底。這是第一個使用覆蓋著海帶的磚塊恢復海帶森林的計畫。

大法拉隆國家海洋保護區（Greater Farallones National Marine Sanctuary）的海帶森林復原計畫經理霍曼（ Rietta Hohman）說：「我們希望它們能在一個地方停留足夠長的時間，讓海帶長大，並生出自己的孢子。」

這片海域原本擁有的海帶森林可與加州紅杉森林媲美，但現在只看得到攀附在海底岩石上的紫色海膽。

重建工作將在從馬連縣到蒙多西諾縣約3300平方哩的海洋保護區進行，這個地區約80哩長的海岸線已經失去海帶森林，也讓人們失去從事採集鮑魚活動的機會。

參與這項計畫的加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）海帶管理主任艾斯摩爾（Kristen Elsmore）說：「海帶森林是神奇的生態系統，它們是許多海洋物種的棲息地，也與人類有所接觸。因此，人類如何參與這些生態系統是非常重的事，尤其是對北海岸社區而言。」

在將佈滿幼小海帶的磚塊放入海底後，專業潛水員會開始在特定區域清除紫色海膽。這些海膽是在其主要天敵向日葵海星（sunflower sea star）於2013年因疾病死亡後，接管了這個區域，也是海帶森林無法恢復的主要原因之一。

不過，霍曼說：「很顯然，我們無法清除整條海岸線所有的海膽，那是數百萬、數百萬磅的海膽。」

取而代之，工作團隊將選擇過去海帶森林較茂密的區域進行重建工作，包括羅斯堡（Fort Ross）、木材灣（Timber Cove）、靜水灣（Stillwater Cove）和海洋灣（Ocean Cove）。

加州 灣區

上一則

世說新聞╱女裝黑壯漢暴打華翁 路人介入結果...

下一則

深夜街頭撞了就跑 疑遊民枉死輪下

延伸閱讀

6月的舊金山氣溫只有50度 遊客被海風吹到發抖

6月的舊金山氣溫只有50度 遊客被海風吹到發抖
父親節保齡球賽 加州台灣同鄉聯誼會同樂

父親節保齡球賽 加州台灣同鄉聯誼會同樂
加州搬至德州 外移持續增加

加州搬至德州 外移持續增加
迫火車頭退役 鐵路業者提告

迫火車頭退役 鐵路業者提告
灣區市中心房價跌 分析師：買家機會來了

灣區市中心房價跌 分析師：買家機會來了
灣區空中通勤 聯航擬3年內推出電動飛機

灣區空中通勤 聯航擬3年內推出電動飛機

熱門新聞

銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

2023-06-14 21:43
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

2023-06-12 16:17
研究顯示，美國人愈來愈厭倦給小費。（Getty Images）

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

2023-06-14 02:18
電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

2023-06-15 21:53

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬