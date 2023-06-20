公務員工會爭取 六月節改有薪假

加州公務員工會表示，他們正在和州政府談判，將六月節定為加州有薪公定假日。（美聯社）

拜登 總統2021年簽署通過了一項法案，將6月19日定為美國國定假日，稱為六月節（Juneteenth）。不過，六月節對加州 公務員來說，並不是一個有薪假日。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）2022年簽署了AB1655法案，允許州政府雇員可選擇使用自己的假期配額過六月節，州政府不會額外提供雇員八小時假期。這代表，六月節對加州公務員而言是工作日，除非他們選擇使用自己的假期放假，但前提是如果他們還有剩餘假期。

身為加州公務員的布拉克尼（Avanti Blakney）認為，加州沒有將六月節視為像美國國慶日一樣的假日是不公平的，她說，感覺像被人「搧了一耳光」。

布拉克尼說：「我認為它不公平的原因是，六月節是非裔的獨立紀念日，對我們來說是一件大事。我希望加州能把六月節定為有薪公定假日。」

加州公務員工會SEIU Local 1000一直在努力推動將六月節變成加州有薪假日。工會談判副主席格林（Irene Green）表示，由於現行的雇員合約將於6月底到期，工會正在就新合約和州政府進行談判，將六月節定為公定假日是談判的項目之一。

格林說：「除了討論職場條件、薪資、醫療服務、福利之外，我已於上周向州政府提出一份提案，要求將六月節定為加州帶薪假日，讓雇員無需另外使用休假配額。」

在加州就業發展局（Employment Development Department）工作了14年的格林表示，六月節是一個讓所有加州人將自由視為一種共同價值、共同慶祝的機會。

格林說：「Local 1000認為，從禁錮中被解放和奴隸制度終結，是每個加州人，包括公務員在內，都應該慶祝的事。六月節不應該被視為個人假日。」

她希望加州能體認到這項提案的重要性，以及成千上萬加州公務員看到自身經歷反映在這個假日中所代表的意義。

南加州居民金布羅（Tracie Kimbrough）擔任加州公務員已十年，對她而言，六月節的意義大過美國國慶日，因為她的祖先終於在美國獲得自由和解放。但她不明白，為何這個假日適用於大部分的加州人，卻不適用於加州公務員，讓她有「受懲罰」的感覺。