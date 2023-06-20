加州每3小時 就有人遭槍擊

6月是槍枝暴力意識月，州檢察長邦塔等人，呼籲解決槍枝暴力，州和聯邦要一起行動。圖為屋崙警局收繳的非法槍械。（取自警方推特）

記者劉先進／屋崙報導

在加州 ，每三個小時就有人被槍殺。與手槍擁有者生活在一起的加州人死於兇殺的可能性要高一倍以上。在加州被槍枝打死的人中，有一半以上是死於自殺。每年，槍枝暴力給加州帶來約180億的損失。6月是槍枝暴力意識月，州檢察長邦塔（Rob Bonta）、聯邦眾議員 湯普森（Mike Thompson）、州和地方領導人，呼籲解決槍枝暴力，州和聯邦要一起行動。

槍枝暴力意識月，旨在讓人們認識到在全國範圍內加強槍枝暴力保護的迫切需求。長期以來，加州在有效防止槍枝暴力方面，一直處於全國領先地位，是全國槍枝死亡比例最低的地區之一。州檢察長辦公室的資料顯示，槍枝是兒童和青少年死亡的主要原因，美國兒童死於槍枝暴力的可能性，高於任何其他可比國家。2021年，加州的槍枝死亡率比全國平均水準低37%。根據疾病控制和預防中心的數據，加州是全國槍枝死亡率最低的州之一，在50個州中排名第44位，每10萬人中有8.5人死於槍枝，而全國每10萬人中有13.7人死亡，密西西比州為28.6人，奧克拉荷馬州為20.7人，德州為14.2人。加州的兒童被槍殺的可能性較小，加州的兒童槍殺率低於其他州，比全國平均水準低58%。

儘管加州人死於槍枝的可能性較小，但仍有太多加州人遭受槍枝暴力的傷害。數據顯示，在加州，每三小時就有人被槍擊 。與手槍擁有者生活在一起的加州人死於兇殺的可能性要高一倍以上。與手槍擁有者一起生活的加州婦女更有可能死於自殺。在加州被槍枝打死的人中，有一半以上是死於自殺。從雇傭警員偵查和調查槍枝犯罪，到支付槍枝傷害的醫療費用，槍枝暴力是昂貴的。每年，槍枝暴力給加州帶來約180億的損失。

邦塔說，槍枝暴力現在是美國兒童死亡的主要原因。「我們早就受夠了。槍枝安全法是有效的，然而，它們一次又一次地被槍枝遊說集團和政客阻止或推遲在全國範圍內實施。我與湯普森等眾議員在內的領導人站在一起，呼籲對槍枝暴力採取大膽和果斷的行動。如此嚴重的危機，應該有創造性和協作性的解決方案，包括投資於拯救生命的暴力干預計畫，努力打破報復性槍擊事件的循環。無論是通過沒收潛在危險人物的槍枝，在法庭上追究槍枝行業的責任，還是尋求憲法修正案，加州都致力於結束槍枝暴力並保持人民安全。」

湯普森表示，槍枝暴力是一種流行病，需要每一級政府，包括地方、州和聯邦一級的回應。作為預防槍枝暴力特別工作組的主席，他正在國會努力推進合理的預防槍枝暴力立法，這將拯救生命並幫助保持社區的安全。