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人工智慧與資訊產品 引版權爭議

編譯組╱矽谷18日電
人工智慧產業發展如火如荼，卻無法逃避法律問題，此即許多聊天機器人採用有版權的資訊或產品來服務客戶。(Getty Images)
人工智慧產業發展如火如荼，卻無法逃避法律問題，此即許多聊天機器人採用有版權的資訊或產品來服務客戶。(Getty Images)

聊天機器人 (Chatbot) 與各種類型的生成式人工智慧 (generative artificial intelligence) 廣泛使用網路資訊，包括書籍、劇本、研究報告、新聞稿、照片、音樂、藝術品，以及代碼，回答客戶所提問題，牽涉到著作版權問題，引起許多重大法律糾紛。

雖然面臨法律糾紛，矽谷科技大廠包括總值1兆5000億的谷歌目前全力推展Bard 聊天機器人。另外一家科技大廠微軟也在舊金山地區生成式人工智慧先驅 OpenAI投資數十億元。總值6800億元的臉書母公司Meta 亦宣布推出聊天機器人。此期間，各矽谷創投公司紛紛針對人工智慧產業，投入龐大資金。

人工智慧產業發展如火如荼，卻無法逃避一個法律問題，此即許多聊天機器人採用有版權的資訊或產品來服務客戶，如何面對這些產品的版權，將是人工智慧產業更進一步發展必須解決的難題之一。

灣區藝術家歐提茲 (Kalra Ortiz) 今年年初偕同俄勒岡州 （Oregon） 卡通畫家，以及田納西州的畫家，於舊金山聯邦法院，對英國影像生成公司 Stability AI 提出法律控訴，指出Stability AI 在未先取得許可下，從網路擷取50億個有版權的影像，訓練其人工智慧軟體。

Stability AI反駁，稱其軟體設計讓客戶創造全新、有獨創性的影像。這些新創造影像與原來有版權影像相去甚遠。

代表聖荷西地區民主黨聯邦眾議院員羅芙根 (Zoe Lofgren) 表示，聯邦眾議院司法委員會上個月對版權與生成式人工智慧進行聽證。她說，內容作者有權，必須立法保障這些權利。有關作者版權問題要點是公平使用。羅芙根認為，法院可能在國會作出決議前，先行針對版權問題作出判決。

新聞媒體聯盟對國會議員注意到人工智慧可能產生的問題寄以厚望。矽谷過去發展史顯示，谷歌與臉書介入新聞制作與消費者市場之間，奪取數位廣告大部分收入，重創新聞媒體產業。可是全球各國立法機構對新聞產業所面臨的困境，遲遲未能作出適度回應。新聞媒體產業認為，人工智慧擅自擷取新聞出版內容，完全不符合公平原則。在這種情況下，新聞制作單位應得其應有報酬。

然而如果對人工智慧產業徵收使用許可費，亦有其問題存在。蘋果與Spotify 亦介於音樂家與顧客之間，發展網路音樂，結果許多音樂家實際領取收入相當低微。

羅芙根希望希望在避免傷害美國新科技產業的領導地位下，取得合理解決問題方法。她說，藝術家與其他單位都必須得到其應有公平待遇。

人工智慧 AI 矽谷

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