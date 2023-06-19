迫火車頭退役 鐵路業者提告

鐵路工業提出訴訟阻止加州實施火車環保規定。（美聯社）

鐵路工業日前對加州 新環境保護法提起訴訟，認為加州法律將迫使全美約2萬5000台火車頭，在零排放火車頭準備好取而代之前，就提早退役。

過去幾年，希望藉由停止使用石化燃料來因應氣候變遷 ，加州制定了部分全球最嚴格的環保法規。自2020年以來，加州已經通過在未來五年內禁止銷售使用汽油的新車、除草機和卡車的規定。這些規定希望透過禁止銷售大部分的新型內燃機，來逐步淘汰天然氣和柴油動力產品。

根據規定，從2030年起，加州將禁止繼續使用車齡超過23年的火車頭，鐵路機構也必須從今年秋季開始，每年撥出超過10億元購買零排放火車頭和相關設備。鑑於加州港口在美國具有十分重要的地位，以及鐵路之間列車連接的方式，加州的規定將對全美鐵路工業產生巨大的影響。

美國鐵路協會（Association of American Railroads）和美國短線和地區鐵路協會（American Short Line and Regional Railroad Association）在向聯邦法院提出的訴訟書中表示，零排放火車頭的技術尚未經過充分測試，因此還未做好每年在全國運送超過3000萬車廂貨物的準備。訴訟要求法官裁定加州空氣資源委員會（California Air Resources Board，簡稱CARB）沒有提出這些規定的權力。貿易團體表示，由於鐵路是一個跨越州界的行業，只有聯邦政府 才有權力監管鐵路。

美國鐵路協會總裁暨執行長傑佛瑞斯（Ian Jefferies）說：「儘管對氣候變遷採取行動的急迫性是毋庸置疑的，但CARB使用不合理、有問題的假設，來支持一項無法減少碳排放的規定。鐵路工業正在朝實現可靠、高效的零排放技術前進，但它不可能因為決策就立即存在。」

鐵路團體表示，加州的規定反映出監管單位「缺乏鐵路工業經驗和對這個行業的了解」。

反對加州規定的另一個論點是，透過鐵路運輸貨物產生的碳排放量比卡車少。根據美國環保署數據，公共交通業在2021年的溫室氣體排放量最高，鐵路僅占排放量的2%。