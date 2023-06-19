我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃子佼認性騷大暴走秒刪影片 網整理3段影片「精華重點」

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

仇恨事件報案網站 200種語言熱線

編譯組╱綜合報導
加州公布新仇恨事件報案網站首份數據報告。（取自官網）
加州公布新仇恨事件報案網站首份數據報告。（取自官網）

加州官員日前公布加州新建的 「加州與仇恨」（California vs Hate）網絡第一個月的初步數據。這是多語言熱線和在線門戶網站，人們可以藉此匿名報告仇恨行為，並與咨詢和法律援助等資源進行聯絡。

數據顯示，自五月初州民權廳（Civil Rights Department）啟動「加州與仇恨」以來，已有180起事件通過該平台被報告。州政府官員說，從產生偏見的諸多動機來看，種族和族裔是報告得最多的，其次是宗教和性取向。

據州長紐森（Gavin Newsom）辦公室稱，這條非緊急熱線是對近年來仇恨事件激增的 「直接回應」，達到了2001年以來的最高水平。州政府官員說，2021年的仇恨犯罪比前一年猛增了33%，這一年冠狀病毒疫情伊始，種族正義運動揭開序幕，全國範圍內針對非裔和亞裔的仇恨犯罪普遍增加。

民權局發言人卡爾莎（Rishi Khalsa）說，在報告的180起事件中，大約24起來自灣區。他說，這個數字可能更高，因為一些報告沒有說明事件發生於哪個縣。

州政府官員說初步數據還顯示，六分之一的報告是由辯護人或證人提出的，而大多數報告是由那些說自己是仇恨行為受害者的人提出的。

官員們說，「加州與仇恨」計畫不隸屬於執法部門，那些想要立即向執法部門報告仇恨犯罪，或面臨緊迫危險的人，應該撥打911。

州政府官員指出，由於對執法部門的不信任、害怕報復，以及缺乏可供受害者或證人使用的文化資源，許多仇恨犯罪都沒有被報告。

個人可以通過在線門戶以15種不同的語言向「加州與仇恨」報告事件，也可以用200多種語言撥打熱線報告。

民權局主任基希（Kevin Kish）在一份說明中說：「我們要清楚認識到，仇恨和歧視仍然是存在於全國範圍內的威脅，沒有一個地方可以免於仇恨。但在加州，我們致力於盡全力來提升、保護和治愈我們所有的社區」。

官員說，在所有報告的個人中，大約有一半也接受了護理協調服務。

要報告仇恨行為，個人可以在周一至周五的上午9時至下午6時撥打833-866-4283或833-8-NO-HATE；併可以在任何時候進行在線報告，網址是：https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/。

加州 仇恨犯罪 紐森

上一則

太陽能板商再傳倒閉 工程爛尾其他包商不願接手

下一則

加州搬至德州 外移持續增加

延伸閱讀

新法上路 每年恐有千警遭淘汰

新法上路 每年恐有千警遭淘汰
金山提新法案 增禁槍場所： 醫院、餐廳、電影院等

金山提新法案 增禁槍場所： 醫院、餐廳、電影院等
駁企業外逃 州長：市值10億公司 逾半在加州

駁企業外逃 州長：市值10億公司 逾半在加州
紐森現身迪士尼 引對抗佛州猜測

紐森現身迪士尼 引對抗佛州猜測
加州交通紓困金計畫 議會提11億元方案

加州交通紓困金計畫 議會提11億元方案
加州教育補助將取消 勞工培訓15日前速申請

加州教育補助將取消 勞工培訓15日前速申請

熱門新聞

電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

2023-06-14 21:43
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

2023-06-12 16:17
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

2023-06-11 15:26
研究顯示，美國人愈來愈厭倦給小費。（Getty Images）

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

2023-06-14 02:18

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂
南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄

南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄