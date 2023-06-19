仇恨事件報案網站 200種語言熱線

加州公布新仇恨事件報案網站首份數據報告。（取自官網）

加州 官員日前公布加州新建的 「加州與仇恨」（California vs Hate）網絡第一個月的初步數據。這是多語言熱線和在線門戶網站，人們可以藉此匿名報告仇恨行為，並與咨詢和法律援助等資源進行聯絡。

數據顯示，自五月初州民權廳（Civil Rights Department）啟動「加州與仇恨」以來，已有180起事件通過該平台被報告。州政府官員說，從產生偏見的諸多動機來看，種族和族裔是報告得最多的，其次是宗教和性取向。

據州長紐森 （Gavin Newsom）辦公室稱，這條非緊急熱線是對近年來仇恨事件激增的 「直接回應」，達到了2001年以來的最高水平。州政府官員說，2021年的仇恨犯罪 比前一年猛增了33%，這一年冠狀病毒疫情伊始，種族正義運動揭開序幕，全國範圍內針對非裔和亞裔的仇恨犯罪普遍增加。

民權局發言人卡爾莎（Rishi Khalsa）說，在報告的180起事件中，大約24起來自灣區。他說，這個數字可能更高，因為一些報告沒有說明事件發生於哪個縣。

州政府官員說初步數據還顯示，六分之一的報告是由辯護人或證人提出的，而大多數報告是由那些說自己是仇恨行為受害者的人提出的。

官員們說，「加州與仇恨」計畫不隸屬於執法部門，那些想要立即向執法部門報告仇恨犯罪，或面臨緊迫危險的人，應該撥打911。

州政府官員指出，由於對執法部門的不信任、害怕報復，以及缺乏可供受害者或證人使用的文化資源，許多仇恨犯罪都沒有被報告。

個人可以通過在線門戶以15種不同的語言向「加州與仇恨」報告事件，也可以用200多種語言撥打熱線報告。

民權局主任基希（Kevin Kish）在一份說明中說：「我們要清楚認識到，仇恨和歧視仍然是存在於全國範圍內的威脅，沒有一個地方可以免於仇恨。但在加州，我們致力於盡全力來提升、保護和治愈我們所有的社區」。

官員說，在所有報告的個人中，大約有一半也接受了護理協調服務。

要報告仇恨行為，個人可以在周一至周五的上午9時至下午6時撥打833-866-4283或833-8-NO-HATE；併可以在任何時候進行在線報告，網址是：https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/。