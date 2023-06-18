私密景點／伊頓峽谷瀑布 飛流直下40呎 冬春美景壯觀

伊頓峽谷澗底水流拾級而下水聲潺潺。（記者丁曙／攝影）

今年以來南加州 降下多場風暴雨雪，聖蓋博山脈乾涸的荒漠，變成了綠草如茵的草坪、白雪皚皚的山峰，伊頓峽谷自然保護區（Eaton Canyon Natural Area Park），罕見的大瀑布從懸崖澗傾瀉而下，登山者們嘆為觀止！

視頻來源：記者丁曙

這個風景秀麗的自然區域占地198英畝，遊客們可以探索伊頓峽谷寬廣的步道 和崎嶇的騎馬小徑，瀏覽「一川碎石大如斗」的河道、季節性溪流、豐富的本土植物和野生動物，以及設在山頂的野餐區和洛杉磯 消防局瞭望中心。

最引人入勝的當然是伊頓峽谷瀑布，進入伊頓峽谷公園大門，步行走過1.1哩相對寛闊平坦的土路，然後進入 0.65英里的單行道，沿著狹窄的峽谷上行，往返3.5哩的徒步行程與 375 呎高度的起伏，有一點冒險但也有趣。

今年冬春雨雪豐沛，走近伊頓峽谷步道終點的圓形深潭，耳聞隆隆的水聲，眼見一條白色瀑布從40呎高的山崖峰口而出，降落在峽谷天然潭底，飛珠濺玉，浪花四射，翻滾成一個寬闊的水池。人們在水潭周邊駐足觀賞，也有人脫鞋涉水，有些少男少女直接下水。齊膝深的㵎水是如此清涼，洗盡登山旅行的塵埃，出水後沐浴在溫暖的陽光下。

站在瀑布下，望著翻滾的潭水，第一代華人移民可能會有很多聯想。有人想到李白的「望盧山瀑布」：「日照香爐生紫煙 遙看瀑布掛前川，飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」。也有人想到劉禹錫的「陃室銘」： 山不在高，有仙則名； 水不在深，有龍則靈」。而洛杉磯縣自然資源局則表示，「伊頓峽谷是一個自然區域和野生動物保護區，致力於保護好美麗的自然資源。」

伊頓峽谷自然保護區有兩條山徑，一條是騎馬山道（Horse Trail），也稱為 Walnut Canyon Trail，沿著峽谷的一側向東延伸，0.6 英里後到達威爾遜山的公路。另一條是登山客的遠足小徑（Eaton Canyon Trail），標記清晰，易於遵循，直接通達山頂的「亨寧格平台」（Henninger Flats），這是一個風景優美的棲息地，被松樹覆蓋，設有遊客信息中心、露營地、瞭望塔和由洛杉磯縣消防局運營的苗圃。