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老年人詐騙猖狂 加州檢察長示警

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州總檢察長邦塔呼籲民眾留意針對長者的詐騙案。（取自NBC 4）
加州總檢察長邦塔呼籲民眾留意針對長者的詐騙案。（取自NBC 4）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）等加州和地方執法官員，日前在河濱市戴爾老年中心（Dale's senior center）舉行記者會，示警老年人此日益嚴重的詐騙問題。

NBC 4電視台報導，針對老年人的詐遍愈來愈猖獗，每年詐騙者都會從年長者身上，詐騙數百萬元。邦塔說，竊賊以老年人為目標，通過電話或電子郵件進行詐遍。

這是個影響全加州無數人的主要問題，包括邦塔的母親辛西雅（Cynthia）。

「她充滿愛和信任，但不是很精通技術」邦塔說，他的母親曾兩次受害，竊賊騙走她的錢。一個是技術支持客戶的詐騙，另一個是詐騙者稱「我有妳的尷尬照片，將公諸於世」。

年長者貝爾特蘭（Jaime Beltran）說，她最近成為目標，有騙子打電話給她，聲稱來自雅馬遜（Amazon），「他們試圖進入我的信用卡帳戶，我的銀行帳戶。我很恐慌」她說。

巴羅佐（Debbie Barrozo）也表示，收到一封假的富國銀行電子郵件，但她立即向公司報告此事，然「可悲的是，許多老年人都很脆弱，孤獨，容易信任別人」她說。

邦塔說，許多騙局需提防，包括電話詐騙、投資詐騙、戀愛詐騙與冒充急需資金的親友等。「根據聯邦調查局數據，僅去年就有超過8萬8000名60歲以上詐騙受害者報案。自2021年以來，財產損失增加84%。」

執法人員說，竊賊會試圖脅迫老人提供個資，有時還會假扮警察

河濱縣警局局長岡薩雷斯（Larry Gonzalez）說，執法部門永遠不會打電話或發簡訊，從人們身上騙錢。民眾可上AARP網站，了解更多相關資訊。

詐騙 加州 警察

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