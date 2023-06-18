滿山黃花 原來是外來種黑芥

把野地染成黃色的黑芥其實是侵略性極高的外來種。（美聯社）

這個冬季的雨量特別豐沛，春季後的加州 滿山遍野都是美麗的花朵，但一般人可能沒注意到，多數野地都是黃色的，這是因為生存力強的外來種黑芥（black mustard）占了絕大多數。

黑芥最高可以長到八呎，遮蓋掉罌粟花（poppy）、多葉羽扇豆（blue lupine）等本地種的生存空間，正如生態專家所說，正常的加州郊外，不該只有黃色，還應該有紫色、粉紅、藍色，這才是健康的生態。

黑芥源自歐亞大陸，18世紀時引進北美，隨即成為沒有對手的優勢物種。近年來先是大旱導致弱勢植物枯死，後有年初的大量降水，黑芥因此肆無忌憚地蓬勃生長，加州野地幾乎都是它的地盤。除了搶走本地種的生存機會，在天氣漸暖後，枯死的黑芥還會成為山林野火的最佳燃料。除了州縣政府鼓勵移除黑芥，許多廚師、服裝業者也加入，因為黑芥既是好食材，也能當染料。

黑芥子可以做為青醬的基材。正如環保人士所說，當外來種的獅子魚（lionfish）開始成為食材後，海裡的獅子魚數量就獲得控制，對黑芥來說也是一樣，越來越多餐廳取用免費的黑芥時，到處都是黑芥的景象自然獲得控制，本地種植物也能重拾生活空間。利用黑芥當成染料也有同樣功效，洛杉磯 地區的服飾商Max Kingery就說，加州的黑芥多到可以為全美的T恤染色了。

另外，染料商也充分利用滿山遍野的黑芥。設計師Cecilia Bordarampe的第一批染料就來自450磅的黑芥，每周還能繼續「剷除」100磅的黑芥。藝術家Erin Berkowitz除了把黑芥當染料原料，還與一名廚師一同開課，教授如何將黑芥製成青醬，她說，她們一點都不必擔心原料短缺的問題。另外像Alyssa Kahn與Nadine Allan則教人造紙，還能製成天然殺蟲劑。