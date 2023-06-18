新法上路 每年恐有千警遭淘汰
根據一項新法律，加州和平警員標準與培訓委員會（California Commission on Peace Officer Standards and Training，簡稱POST）估計，加州每年可能會有3000到3500名警察，因為嚴重的行為不當問題被吊銷警察資格認證或停職。
這項估計反映出，在加州總共約9萬名警察中，涉及嚴重不當行為的警察所占的比例可能很高，儘管在POST採取行動取消其警察資格時，某些人可能已經被解雇或退休。
由於POST的新權力今年年初才開始生效，因此目前還不清楚每年平均會收到多少起案件，或有多少案件嚴重到要取消警察資格的程度。今年到目前為止，POST已經收到數千起嚴重不當行為的投訴，大部分都還在調查中。
現任POST委員的布亨（Lizzie Buchen）支持取消警察資格法律，她對這個估計數字如此之高感到驚訝。
曾任職美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）處理刑事司法問題的布亨說：「如果我們真的有這麼多警察犯下這些嚴重的傷害罪，那真的很嚴重。基本上，他們估計加州有約4%的警察涉及嚴重不當行為，這非常驚人。」
聖地牙哥民權律師劉茱莉（Julia Yoo，音譯）表示，這個數字讓人擔心，但她不感到驚訝。她說：「這正是為什麼社區以及像國家警察問責制計畫（National Police Accountability Project）、美國公民自由聯盟等組織，不斷呼籲加州進行警務改革的原因。」
加州州長紐森（Gavin Newsom）2021年簽署批准了這項剝奪警察資格的法案。警察嚴重不當行為包括過度使用武力、故意取得虛假供詞、恐嚇證人、加入執法人員地下組織、性侵等。POST有權永久吊銷不法警察的證照，或暫停警察證照最長三年。
支持這項法律的人士認為，取消行為不當警察的資格很重要，因為可以防止這些警察在被發現有不法行為後繼續工作，或加入其他警局。
POST預測，由於今年是新法實施的第一年，案件數量會比往年高，因為將包括過去幾年的案件。在今年頭五個月，POST已收到6200多件來自執法單位的嚴重不當行為報告，其中四成涉及過度使用武力。
今年到目前為止，POST已經吊銷44名警察的證照，其中包括四名舊金山警察，還有33人被停職。在約一成的案件中，被投訴的警察對POST提出上訴。
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