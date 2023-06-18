新法上路 每年恐有千警遭淘汰

根據一項新法，加州每年可能會有數千名警察因為涉及嚴重不當行為被吊銷證照或停職。（美聯社）

根據一項新法律，加州 和平警員標準與培訓委員會（California Commission on Peace Officer Standards and Training，簡稱POST）估計，加州每年可能會有3000到3500名警察 ，因為嚴重的行為不當問題被吊銷警察資格認證或停職。

這項估計反映出，在加州總共約9萬名警察中，涉及嚴重不當行為的警察所占的比例可能很高，儘管在POST採取行動取消其警察資格時，某些人可能已經被解雇或退休。

由於POST的新權力今年年初才開始生效，因此目前還不清楚每年平均會收到多少起案件，或有多少案件嚴重到要取消警察資格的程度。今年到目前為止，POST已經收到數千起嚴重不當行為的投訴，大部分都還在調查中。

現任POST委員的布亨（Lizzie Buchen）支持取消警察資格法律，她對這個估計數字如此之高感到驚訝。

曾任職美國公民 自由聯盟（American Civil Liberties Union）處理刑事司法問題的布亨說：「如果我們真的有這麼多警察犯下這些嚴重的傷害罪，那真的很嚴重。基本上，他們估計加州有約4%的警察涉及嚴重不當行為，這非常驚人。」

聖地牙哥民權律師劉茱莉（Julia Yoo，音譯）表示，這個數字讓人擔心，但她不感到驚訝。她說：「這正是為什麼社區以及像國家警察問責制計畫（National Police Accountability Project）、美國公民自由聯盟等組織，不斷呼籲加州進行警務改革的原因。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）2021年簽署批准了這項剝奪警察資格的法案。警察嚴重不當行為包括過度使用武力、故意取得虛假供詞、恐嚇證人、加入執法人員地下組織、性侵等。POST有權永久吊銷不法警察的證照，或暫停警察證照最長三年。

支持這項法律的人士認為，取消行為不當警察的資格很重要，因為可以防止這些警察在被發現有不法行為後繼續工作，或加入其他警局。

POST預測，由於今年是新法實施的第一年，案件數量會比往年高，因為將包括過去幾年的案件。在今年頭五個月，POST已收到6200多件來自執法單位的嚴重不當行為報告，其中四成涉及過度使用武力。

今年到目前為止，POST已經吊銷44名警察的證照，其中包括四名舊金山警察，還有33人被停職。在約一成的案件中，被投訴的警察對POST提出上訴。