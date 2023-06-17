臉書 不再審查新冠假訊息

Meta宣布取消審查新冠疫情假訊息的全球政策。（美聯社）

臉書 Facebook和Instagram的母公司Meta Platforms於6月16日宣布，決定放棄「審查新冠疫情 （COVID-19）假訊息」的全球政策。Meta公司在一份更新的內容中指出：「我們的COVID-19錯誤訊息規則，將不再有效，因為全球公共衛生緊急狀態已經結束了。」

Meta公司指出，當初這些政策是在「疫情大爆發的特殊情況下 」制定的。當時臉書和推特Twitter等社交媒體平台，面臨著「必須處理」有關疫情和疫苗假消息的壓力，這些壓力促使這些平台公司，必須實施嚴格的審查措施。去年11月在馬斯克（Elon Musk）收購推特後不久，推特就收回了COVID-19審查假訊息政策了。

這一項決定，代表著位於門洛公園（Menlo Park）的Meta公司審查假消息政策的重大轉變。

Meta之前宣稱，根據這項審查政策，過去刪除了逾2500萬條的假消息內容。這些內容包括了關於戴口罩、社交距離和新冠病毒傳播性的錯誤說法。尤其在疫情高峰期，一些臉書群組蓬勃發展，它們宣傳未經證實的新冠疫情治療方法，例如奎寧（hydroxychloroquine）以及一種常用來治療寄生蟲的藥物伊維菌素（ivermectin）。

蓋洛普（Gallup）在疫情初期的研究表明，許多美國人將社群媒體 當作獲取新冠疫情新聞的主要來源。

2021年臉書推出了一個新冠疫情訊息中心，來消除大眾對接種疫苗的猶豫。Meta首席執行官查克柏格（Mark Zuckerberg）與白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）博士、其他公共衛生和傳染病專家，在臉書平台舉行了三次直播對話。

臉書招募了一個由80多名獨立事實查核員組成的全球網路審查小組，其中包括10名美國人，專門駁斥關於新冠疫情狀況的錯誤性說法。不過去年7月開始Meta就更改了原本的做法，並徵求獨立監督委員會的意見。

Meta公司認為針對新冠疫情，現在已有更可靠的消息來源，大眾意識皆已增強，因此決定不再打擊那些在社群媒體上傳布的假消息，不過仍有公共衛生緊急狀態聲明的國家除外。Meta強調，它將繼續與健康專家協商，並採用它所描述的「更有針對性的方法」，來辨明哪些類型的聲明以及哪些類別的錯誤訊息仍然在構成重大風險。

美國每天仍有大約100人死於新冠疫情，其中許多人年齡較大或有慢性病，因此面臨新冠病毒而得到重症、死亡的風險較高。