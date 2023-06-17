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裴洛西：聯邦將助加州打擊芬太尼

編譯組／綜合16日電
前聯邦眾議院議長裴洛西16日在加州首府沙加緬度宣布，應她本人的要求，加州和舊金山警方打擊芬太尼交易的努力，將很快從聯邦執法部門獲得更多幫助。（美聯社）
前聯邦眾議院議長裴洛西16日在加州首府沙加緬度宣布，應她本人的要求，加州和舊金山警方打擊芬太尼交易的努力，將很快從聯邦執法部門獲得更多幫助。（美聯社）

前聯邦眾議院議長裴洛西16日在加州首府沙加緬度宣布，應她本人的要求，加州和舊金山警方打擊舊金山田德隆地區芬太尼交易的努力，將很快從聯邦執法部門獲得更多幫助。

聯邦司法部將把舊金山納入一項名為Operation Overdrive的聯邦禁毒執法計畫，該計畫旨在打擊與毒品有關的暴力行為和吸毒過量最嚴重之社區中的販毒集團。

聯邦司法部將把舊金山納入一項名為Operation Overdrive的聯邦禁毒...
聯邦司法部將把舊金山納入一項名為Operation Overdrive的聯邦禁毒執法計畫，圖為芬太尼。（美聯社）

裴洛西發表聲明表示：「我們很高興舊金山被納入Overdrive計畫，這也是打擊芬太尼走私的一個有力步驟。」「Operation Overdrive將針對危害最大的罪犯、從我們的街道上清除致命的芬太尼，並減少相關的暴力行為，以此幫助我們的城市處理這個悲劇。」

這是警方在舊金山打擊販毒努力的最新升級行動，其中最重要的是：在公開吸毒最嚴重的地區增派加州警察。5 月初州長紐森部署了加州高速公路巡警，協助舊金山的警察，在田德隆地區和南市場街地區巡邏。州長還指派20名加州國民警衛隊的分析師，協助調查毒品交易網路。

因為州警察的參與，因毒品而被逮捕的人數急劇增加，也有人擔心加州高速公路巡警藉口在市內進行愈來愈多的攔截檢查。社區領袖之前曾試圖限制警察藉口在街頭攔截檢查。所謂的「街頭攔截檢查」，即警察將駕車人攔下，以對駕車人所犯輕微違規行為進行調查，從而調查更嚴重的違法行為。這種攔截檢查有時和駕車人的族裔背景有關。

裴洛西辦公室表示，Operation Overdrive在舊金山的運作，將在未來幾個月內開始。聯邦政府計畫與地方警方合作，打擊販毒集團的活動，並搜尋有組織販毒集團活動集中的地點。

舊金山 加州 警察

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