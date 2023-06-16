跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

洛杉磯市市長貝斯發表聲明表示，做好了準備應對這些運送過來的非法移民。（ABC 7截圖）

繼佛州州長德桑提斯之後，德州 州長艾伯特6月14日又將數十位走線人當作「人球」送到洛杉磯 。這場看似只是因為非法移民 在當地超載後選擇跨州運送的被迫之舉，實則上升到了兩黨之間的政治博弈。

目前美國憲法並沒有明確禁止這種現象，所以雖然洛杉磯市長貝斯強烈譴責德州州長艾伯特的這一行為，但卻沒有辦法阻止。律師劉龍珠表示，法律層面上的大原則是「法無禁止則合法」，這種行為雖然沒有被法律規定允許，但也沒被禁止。在美國所有人都享受自由遷徙的權利，所以這一行為並不違憲。

律師許俊良表示，處置非法移民應該是聯邦政府的權限，德州政府作為地方政府這樣做法實際上是有越級的。但單純出於州與州之間的人道主義決策，德州政府並沒有不顧聯邦的阻撓而這麼做，所以上升不到違憲行為。

15日洛市的不少本地人道和宗教團體對這些非法移民進行援助，洛杉磯作為很多走線客的夢想歸屬地，雖然做了大量準備工作，但無疑對經濟上是一個負擔。

許俊良表示，這種本應該屬於聯邦等級的安置，卻變成了州與州之間花費大量財力物力來執行，一定程度上是浪費資源，對國家來說沒有解決這個問題，反而是把問題放大化。洛杉磯一直對非法移民採取包容態度，德州政府也沒有選擇運往其他地方，看起來地方政府之間並沒有保持互相幫助的關係，而是將問題拋給對方，但這在某種程度上可以被理解為政治「作秀」。