駁企業外逃 州長：市值10億公司 逾半在加州

加州州長紐森接受FOX News專訪。（取自FOX News）

加州 州長紐森 13日接受福斯新聞（FOX News）專訪時強調，加州的經濟每天都在變好，全美市值超過10億元的企業，過半總部設在加州，所以「公司總數，百萬富翁的人數每天都在增加」，而且加州的經濟成長率一直超過全美總體，因此所謂的人口外移根本是假議題，加州人口減少的主因是出生率降低、死亡人數變多，以及移民變少，「以人口平均來說，佛州 搬到加州的比反向的還高」。

2021年元旦至2022年元旦，全美共有18個州人口數減少，加州少了0.3%排名第一，總計減少了11萬7552人，使總數回到2016年的水準。但是紐森指出，總人口減少雖說有部分來自人口外移，特別是因為加州生活開銷太高所導致，但是出生率降低、死亡率增加、移民變少，都是人口減少的原因。

加州的所得稅率最高可達13.3%，最富的1%負擔了加州近半的稅收，但佛州不收個人所得稅。因此，紐森解釋，13.3%的稅率不是他定的，並且他也反對增加最富1%的稅率，「我從來不是個恣意妄為的民主黨人」。他還說，很多美國人都不知道，加州雖然對最富的人課徵高稅，但是中產階級在加州繳的稅金，可比其他州要少得很多。

全國地產商協會（National Association of Realtors）指出，佛州2022年的移入人數大增至31萬9000人，增加近2%，遠高於全美平均的0.4%，很多是因為民主黨主政的州稅率太高，因此搬到佛州的。不過紐森反駁，以人口總平均來看，佛州搬到加州的比率還高於加州搬到佛州的比率，因此「這樣的人口遷移根本做不得數」。

談到企業外移的話題，紐森同樣有一套說法。他說，加州的公司與富翁每天都在增加，全美估值超過10億元的企業，過半總部都設在加州，而且加州過去十年的經濟成長率達到3.1%，遠高於全美總額的2.1%增幅，「我過去半世紀都在聽人講些沒根據的話，整整50年啊」。

紐森還稱加州是美國經濟的聖殿（temple），直衝全球第四大經濟體，美國2021年度的GDP成長，7.8%來自加州，全美的工作更有25.6%來自加州，並且加州過去兩年的歲收盈餘達1777億元。雖然加州的財政赤字仍然高達320億元，但是紐森強調，他愛加州，美國不能輕忽加州。