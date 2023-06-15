近四成民眾 反對補償黑奴後裔

加州人最擔心經濟走弱。（路透）

麻州艾默生學院（Emerson College）Polling and Inside California Politics的最新調查顯示，加州 人整體而言還是最在乎經濟好不好，占受訪合格選民的24.6%，其次則是遊民問題（17.4%）、房屋價格（16.1%），以及犯罪率（10.5%）、移民 （6.7%）、民主的威脅（5.4%）。

不論年齡、種族、性別、區域，各項排名的順序都一致。但以政治偏好區分卻出現差異，傾向民主黨的選民更擔心房屋價格，甚至接近對經濟的擔憂度，偏共和黨的選民則對犯罪與移民問題更為擔心，比率高於房價與遊民。在18至34歲的選民中，更擔憂醫療與芬太尼，高於移民問題；50歲以上的，最擔心美國民主制度遭到破壞。

在加州特有的議題上，民調也發現各群體間有明顯落差，以黑人賠償問題來說，37.2%的受訪者強烈反對以最高120萬元的額度賠償黑奴後裔，13.4%持保留態度，27.1%支持賠償。黑人對此的支持度達70%，上次總統大選投給川普的選民有81.1%反對賠償。另外，年齡越長的越支持賠償，18至34歲的支持度為46.7%、反對為28%。

芬太尼危機：加州議會是否應該將解決芬太尼危機當成優先議題上，76.5%認為芬太尼危機是重要議題之一，17.2%認為是最重要的議題。各個群體間對芬太尼的重視度差距都在十個百分點之內，但在教育程度上卻意外出現明顯落差，專科學校畢業生有31.3%認為芬太尼應該是議會優先議題，但碩士以上的認同度僅8.4%。

預算 赤字：80.2%的選民非常或有點擔心預算入不敷出的現象，傾共和黨的人非常擔心的比率達57.3%，傾民主黨的僅31.1%，獨立選民35.5%。州長紐森5月公布的年度預算，赤字將達320億元。