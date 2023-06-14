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加州交通紓困金計畫 議會提11億元方案

編譯廖宜怡／綜合報導
加州議會11日晚上通過提供紓困金給公共交通機構的新預算計畫。（美聯社）
加州議會11日晚上通過提供紓困金給公共交通機構的新預算計畫。（美聯社）

在包括灣區捷運（BART）在內多個加州公共交通機構表示，最快將從今年夏季或秋季開始削減服務之後，加州議會提出了提供交通紓困金的計畫。

加州議會於11日晚上宣布了這項計畫，將取消州長紐森（Gavin Newsom）1月份提出削減20億元交通經費的建議，交通機構可以動用這些儲備金，來支付與服務有關的成本。州議會提出的新預算計畫仍需獲得紐森批准，而本周四是加州通過預算案的最後期限。

根據眾議會和參議會的預算協議，加州交通機構未來三年內將獲得11億元的限額與交易資金（cap-and-trade funds），協助他們營運。此舉將避免出現交通機構一旦到達「財政懸崖」（fiscal cliff），就得展開「世界末日」式（doomsday）服務削減的狀況。根據灣區捷運和舊金山Muni的計算，在聯邦紓困金用罄後，他們的財政懸崖會在2025年出現。

不過，目前還不清楚，紓困金是否會附帶一些議員要求的政策條件，例如加強州政府對交通機構的財政監督。

代表舊金山的加州參議員威善高（Scott Wiener）11日稍晚證實了這項預算協議，稱這項協議是確保加州公共交通未來發展非常積極的第一步。

威善高估計，在提議的11億元限額與交易資金中，約有4億元將提供給灣區的交通機構。威善高在聲明中說：「我們估計，在未來三年內，這筆可靈活運用的資金，可望消除灣區多達一半的交通機構的財政懸崖。」

灣區捷運董事會上周四通過了一項為期兩年的預算案，提到從2025年3月將開始出現9300萬元赤字。目前不知灣區捷運是否能獲得加州提供的紓困金，或者是否必須從秋季起開始刪減支出和服務。

最近幾周，加州地方領導人和公共交通支持者不斷呼籲紐森和州議會，在預算案中編列交通紓困金。他們警告，毀滅性的服務削減將阻礙加州經濟復甦，使交通機構陷入「死亡螺旋」（death spiral）。

加州 紓困金 預算

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