加州教育補助將取消 勞工培訓15日前速申請

隨著加州預算缺口，州長紐森和立法人員計畫取消疫情期間創立的金州教育和培訓補助金計畫。（ABC）

新聞網站CalMatters報導，加州 議會試圖削減計畫以填補預算 缺口，疫情 前失業並正重返大學接受培訓的勞工，需在本月15日前申請加州補助金（California relief grant），以獲得最高2500元補助，否則這筆款項有可能會消失。

這項「金州教育和培訓補助金計畫」（Golden State Education and Training Grant Program）創立於2021年，旨在幫助因新冠肺炎疫情遭解僱員工重返校園。然如今，因加州當前財政不景氣，大學補助金計畫（college grant program）本身也將被削減。

為填補該州估計315億元預算缺口，州長紐森（Gavin Newsom）5月提議，在7月1日開始的2023-24預算年度，完全取消救濟補助金計畫，如此一來，加州可省4億8000萬元資金。

雖然立法機關尚未正式回應紐森預算計畫，但眾議會預算委員會與參議會一個重要小組委員會，已批准紐森取消上述補助金計畫。至目前為止，約6000人使用過該計畫，立法機構的無黨派顧問立法分析辦公室，也建議在年底取消它。

加州學生援助委員會（California Student Aid Commission）發言人瑞南（Shelveen Ratnam）在一封電子郵件表示，目前符合條件者須在6月15日前提交補助金申請。若受疫情影響的勞工目前尚未返回校園，需在6月30日前註冊，才能申請。6月30日後，委員會「將向符合所有標準申請者發放資金。」

與典型的經濟援助不同，申請此教育補助金只需不到20 分鐘，但尋求這筆資金的申請者需滿足下列要求：

因「疫情」失去工作；被解僱時並無參加高等教育課程；沒子女且單身薪資階層年收入不到4萬2800元；收入比疫情前少；在社區學院、州大或加大，或其他符合條件培訓機構就讀。

截至5月，學生援助委員會在2022-23年向3500名學生提供助學金，2021-22年通過試點計畫，向2600名學生提供助學金，相當2400萬元。

立法分析辦公室2月份寫道，補助金基本上是尋求問題的解決方法，現在「由於勞動力市場對找工作者非常有利，失業者更可能找到其他工作，而非重返校園。」

除培訓補助金外，紐森和立法人員表示，加州用於公立高等教育的預算將會增加。他們還希望再撥款2億2700萬元，用於一項主要針對中產階級家庭學生的新經濟援助計畫，及其他如負擔得起學生住房等。