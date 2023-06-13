加州教育補助將取消 勞工培訓15日前速申請
新聞網站CalMatters報導，加州議會試圖削減計畫以填補預算缺口，疫情前失業並正重返大學接受培訓的勞工，需在本月15日前申請加州補助金（California relief grant），以獲得最高2500元補助，否則這筆款項有可能會消失。
這項「金州教育和培訓補助金計畫」（Golden State Education and Training Grant Program）創立於2021年，旨在幫助因新冠肺炎疫情遭解僱員工重返校園。然如今，因加州當前財政不景氣，大學補助金計畫（college grant program）本身也將被削減。
為填補該州估計315億元預算缺口，州長紐森（Gavin Newsom）5月提議，在7月1日開始的2023-24預算年度，完全取消救濟補助金計畫，如此一來，加州可省4億8000萬元資金。
雖然立法機關尚未正式回應紐森預算計畫，但眾議會預算委員會與參議會一個重要小組委員會，已批准紐森取消上述補助金計畫。至目前為止，約6000人使用過該計畫，立法機構的無黨派顧問立法分析辦公室，也建議在年底取消它。
加州學生援助委員會（California Student Aid Commission）發言人瑞南（Shelveen Ratnam）在一封電子郵件表示，目前符合條件者須在6月15日前提交補助金申請。若受疫情影響的勞工目前尚未返回校園，需在6月30日前註冊，才能申請。6月30日後，委員會「將向符合所有標準申請者發放資金。」
與典型的經濟援助不同，申請此教育補助金只需不到20 分鐘，但尋求這筆資金的申請者需滿足下列要求：
因「疫情」失去工作；被解僱時並無參加高等教育課程；沒子女且單身薪資階層年收入不到4萬2800元；收入比疫情前少；在社區學院、州大或加大，或其他符合條件培訓機構就讀。
截至5月，學生援助委員會在2022-23年向3500名學生提供助學金，2021-22年通過試點計畫，向2600名學生提供助學金，相當2400萬元。
立法分析辦公室2月份寫道，補助金基本上是尋求問題的解決方法，現在「由於勞動力市場對找工作者非常有利，失業者更可能找到其他工作，而非重返校園。」
除培訓補助金外，紐森和立法人員表示，加州用於公立高等教育的預算將會增加。他們還希望再撥款2億2700萬元，用於一項主要針對中產階級家庭學生的新經濟援助計畫，及其他如負擔得起學生住房等。
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