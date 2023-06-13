高風險地區紛被拒保 加州現金購屋恐增

加州最大產險公司Allstar和State Farm將退出加州房屋保險市場消息傳出後，新的加州房主恐會在尋找保險時遇到障礙。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，加州 最大產物保險 公司Allstar和State Farm不再接受加州新的產物保險消息傳出後，加州新房主恐會在尋找保險時遇到障礙。

目前尚不清楚此消息將如何影響整個加州房市，但許多居民在早已難以負擔六、七位數的房價外，恐還需擔心「留下來的保險公司，會索取更高額保費 」。

雖然加州並不要求房主購買保險，但許多貸款機構會這樣做。由於願意為高風險山火區投保的保險公司愈來愈少，許多人根本無法購屋。

Redfin首席經濟學家費爾偉瑟（Daryl Fairweather）稱，唯一能負擔得起這些「高風險」房屋者，是那些可用現金支付的買家，或可獲得外部融資者，如來自家庭成員的私人借貸等。

根據Redfin 6月發出的報告，三分之一美國房主在4月用全現金購屋，比2022年增加30.7%。專家表示，現金購房率上升，是因高利率房貸阻礙其他需貸款的購屋者。

費爾偉瑟說，這些數字表明，若此趨勢持續下去，三分之二潛在購屋者將無法買房。

Allstar和Sate Farm決定停止接受加州所有企業和個人房地產保險，主要因成本高昂。

Allstate客戶代表告訴KTLA，「我們去年暫停加州新房主、公寓和商業保險，以便繼續保護現有客戶」，「替加州新房主投保的成本，遠高於因山火、更高的房屋維修成本和再保費用支付的保單價格。」

而已與這兩家簽訂保單的加州房主，並不會受到任何影響。

根據2019年加州保險局（California Department of Insurance）報告，當加州於2017年和2018年歷經可怕的野火時，「高風險」房屋保險變得難以尋找。

加州保險局長（Insurance Commissioner）萊拉（Ricardo Lara）宣布針對夏季野火季節新保險措施，該保護措施於2021年增加野火倖存者賠付和疏散福利。新措施意味著「某些索賠理賠額增加，保險公司的繁文縟節減少。」

去年，萊拉在「更安全遠離野火」框架下，執行新的保險定價規定，要求保險公司向遵循升級屋頂和窗戶安全措施，以防止野火風險的保戶提供折扣。

一位Redfin官員稱，就目前房地產市場而言，兩家保險公司決定會產生如何影響尚無法明朗，「但我肯定今夏將是一個更大的話題。」