2019年以來 加州在家自學兒童增加7成

自2019年以來，加州在家自學的兒童人數激增了70%。（Getty Images）

11歲的康恩（Ifza Khan）每天的課程不是在學校教室裡開始的，而是在家中的餐桌上，她的母親阿莎拉（Arsala Khan）會帶著康恩和她兩個手足一起上課。

有時候，他們會和其他12個家庭一起參加聚會，或到當地博物館進行校外教學。在其他日子裡，他們會在不同的地方上面對面的單一課程，從騎馬到機器人工程學都。

多年來，康恩一家一直是加州 成千上萬讓子女在家中自學（homeschooling）的家庭之一。今天，他們的同伴有增無減。自2019年以來，加州在家自學的兒童人數激增了70%，儘管許多學校現在已恢復到校上課，但許多人並未跟隨。

去年開始讓女兒們在家自學的舊金山家長克萊恩（Leigh Cline）表示，她發現女兒們在學校沒有得到所需的幫助，因此認為在家自學可能更適合她們。克萊恩說：「在公立學校上學有如行軍，無論喜不喜歡，所有課程都要讀。我真希望我能早一點讓她們在家自學。」

加州兒童在家自學率於2020和2021學年度達到頂峰，之後有所下降。然而，隨著愈來愈多家庭認可在家自學的優點，現在的比率仍高於疫情前。

家住拉法耶（Lafayette）的阿諾（Arnold）一家人發現，在家自學提供了他們更大的靈活性，既可以隨時去旅行，也可以有更多時間在一起。

康恩的父母是在2017年就做出這項決定。阿莎拉說：「面對矽谷單一強調學業的教育 方式，以及數學和科學才是最重要的觀念，我決定進行反抗。我希望我的孩子能有一個更豐富的學習過程，這樣他們才不會討厭學習。」

在加州，在家自學的方式各有不同，因此，無法準確統計出以這種方式接受教育的兒童人數。加州只追蹤在家上課的六人以下「私立學校」（private school）的學生人數。今年，有超過4萬名兒童登記，而在2018和2019學年度，這個數字只有2萬5400人。

此外，校園槍擊 事件也是家長讓子女在家自學的原因之一。赫斯頓（Jamie Heston）說：「每次發生校園槍擊事件後，我們都會看到在家自學人數增加。」

除了成立六人以下的家庭「私立學校」，家長也可以讓孩子入讀提供在家自學課程的傳統私立學校，或是在公立學校選讀獨立學習課程。此外，還可以報讀在家上課的特許學校（charter school），這個方式提供家長每名學生3000元的戶外課程費用、以及每月一次的教育專家諮詢時間。