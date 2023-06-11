紐約爆橘色霧霾 灣區3年前更嚴重 持續更久

舊金山灣區2020年9月經歷過比紐約現在更嚴重的霧霾。（美聯社）

美國東岸本周被籠罩在霧霾中，橘色天空讓人覺得彷彿置身另一個世界，迫使數百萬人躲進室內，避免吸入有害空氣。

這個情景對加州灣區 人來說似曾相識。2020年夏天，受到嚴重野火的影響，灣區天空也被染成橘色。不過，相比之下，灣區當時的空氣品質比紐約現在的空氣品質更糟糕，持續的時間也更長。

研究環境改變產生的社會與經濟影響的史丹福大學經濟學家柏克（Marshall Burke）說：「所有證據都顯示，PM2.5（細懸浮微粒）愈多，對人體健康愈不好，濃度愈高，造成的危害就愈大，沒有所謂的安全曝露。」

柏克指出，紐約本周的PM2.5濃度是過去20年來最高。皇后學院（Queens College）6日測得的PM2.5平均濃度為每立方公尺101微克，是去年在同一地點測得的每立方公尺6.2微克的16倍以上。美國環保署認為，PM2.5濃度超過每立方公尺35微克就算是不健康。

2020年，北加州發生由閃電引起的山林大火，產生的PM2.5濃度更高。當年9月11日，舊金山的PM2.5濃度為147.3微克，屋崙為159.7微克，更糟糕的是，這麼惡劣的空氣品質持續了數周。

2018年11月，北加州發生的坎普山火（Camp Fire）讓舊金山PM2.5濃度更高達177.4微克。

柏克表示，紐約現在的空氣品質雖然糟糕，但不及西海岸嚴重。不過，他也認為，東岸人口稠密，可能意味著有更多人被惡劣的空氣品質影響，但這需要進一步研究。

氣候變遷 讓加州許多地區變得更熱、更乾燥，也面臨愈來愈大的野火風險和霧霾造成的影響。

柏克說：「我們現在在美國其他地區也看到相同的事。我們不希望人們接觸到這些有害物質，但從某種意義上來說，這是一個警鐘。氣候變遷的影響已經出現，未來，它們將繼續以人們很少經歷過的型態出現。」