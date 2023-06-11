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加州今年初夏 4年來最冷 水果慢熟 花期變長

記者楊青／洛杉磯報導
今年6月開始整個加州異常涼爽，初夏均溫四年來最低。涼爽的天氣讓各地鮮花花期更長，6月的南加州許多華人家的前庭後院依然處處鮮花。（記者楊青／攝影）
今年6月開始整個加州異常涼爽，初夏均溫四年來最低。涼爽的天氣讓各地鮮花花期更長，6月的南加州許多華人家的前庭後院依然處處鮮花。（記者楊青／攝影）

6月的新氣溫展望顯示，整個加州今年初夏異常涼爽。根據天氣預報，加州今年整個6月的大多數日子的氣溫和平均氣溫都將比往常低，可能會成為四年來最冷的初夏，也是近15年來第二冷的初夏。

涼爽的天氣讓各地鮮花花期更長，水果也是慢慢熟，採摘不用趕。

The Weather Company及其合作夥伴Atmospheric G2，本周最新發布的6月氣溫展望顯示，美國西南部地區今年夏季開局溫度低於正常水平，而美國最北部各州的氣溫高於平均水平。

根據Atmospheric G2氣象學家Todd Crawford的說法，從反聖嬰（La Niña，又稱為拉尼娜）轉變成為聖嬰（El Niño，又稱厄爾尼諾）的氣候模式，是全國氣溫改變的重要原因。他表示，從5月開始的這種氣溫改變模式轉變可能會持續下去。

今年6月開始整個加州異常涼爽，初夏均溫四年來最低。涼爽的天氣讓各地鮮花花期更長，...
今年6月開始整個加州異常涼爽，初夏均溫四年來最低。涼爽的天氣讓各地鮮花花期更長，6月的南加州許多華人家的前庭後院依然處處鮮花。（記者楊青／攝影）

美國國家海洋和大氣管理局今年3月宣布反聖嬰現象結束。國家海洋和大氣管理局表示，該現象加劇了大西洋各州的乾旱狀況和颶風活動。

從反聖嬰突然轉變成為聖嬰的模式，導致今年5月全國平均氣溫降低到2016年以來最低點，除北部各州除外，全美其他地區6月份的初夏也普遍比往年低溫。包括南加州在內的美西南地區每年的季風季節之前，也就是每年6月，通常是天氣最熱的時候，但到目前為止，氣溫遠低於正常水平。

根據國家氣象局預報，從本周起至未來十天内，華人聚居的聖蓋博谷溫度在華氏53至87度之間，白天最高氣溫在70至79度之間的占六天，80度以上三天，其中一天更低至65度左右。

低溫涼爽天氣讓南加居民備感受用。不少喜歡花草的華人表示，到目前為止，今年的天氣非常宜人，平常到5月底國殤日之前已幾乎開的鮮花，今年明顯花期更長，到現在6月初依然處處鮮花盛開，讓人賞心悅目。

不少住家前庭後院種有果樹的華人表示，今年南加州的初夏水果無論是枇杷、草莓還是桑葚，因為低溫和陰天多的關係，果期更長，沒像往年一樣豔陽天持續，水果一下全部成熟，採收都來不及。

擁有好幾棵巨大桑葚樹的李太太表示，她家的桑葚果每年都是在5月底6月初的前後三個星期左右全部成熟，由於這段時間氣溫急劇上升，果子在豐產期往往幾天就熟了到來不及採摘，全部掉到地上。但今年天氣涼爽，果子一批一批慢慢成熟，採摘起來游刃有餘。

不過根據國家氣象局的中長期預報，今年盛夏的三個月期間，加州和整個西部地區可能將比平均水平更熱。

加州 低溫 南加

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