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私密景點／河濱市懷特公園 擁美西最多種類仙人掌

記者啟鉻／河濱報導
懷特公園裡的仙人掌花園。（記者啟鉻／攝影）
懷特公園裡的仙人掌花園。（記者啟鉻／攝影）

南加河濱市（Riverside）城市地標懷特公園（White Park ），是這座百年老城探訪者常光顧的地方。吸引人們的是公園一個角落生長了各種大大小小的仙人掌，顯得與周圍綠樹草坪不太和諧。不過這些仙人掌都有紀念意義，而且是公園創建者懷特（Albert S. White ）最為驕傲的部分。

河濱市中心地標懷特公園。（記者啟鉻／攝影）
河濱市中心地標懷特公園。（記者啟鉻／攝影）

據資料顯示，懷特公園有120多年歷史，是以創建者懷特的名字命名，他是河濱市早期居民，在社區具有影響力，主導了原是沼澤地的公園開發。這座公園最著名的就是仙人掌花園 (cactus garden ），公園在以「懷特」命名前，稱為市立公園。

懷特公園裡的仙人掌。（記者啟鉻／攝影）
懷特公園裡的仙人掌。（記者啟鉻／攝影）

1894年4月，河濱當地報紙說懷特收到一批稀有植物，種植在公園中。在這些稀有植物清單中，有175種仙人掌，還有25種更為鮮見的仙人掌植物。由此，河濱市成為美西擁有仙人掌種類最豐富的城市。於是在公園創建了一處以仙人掌為主題的小規模植物園，最終公園被命名為「懷特公園」成為眾望所歸。「加州殖民地」（A Colony for California）一書作者帕特森曾說過，公園以懷特命名，正是懷特的努力，使公園成為一個展示場所。

正是懷特公園的仙人掌花園，使得河濱市民眾感到自豪。1902年美國氣候學會一批學者到河濱市參觀，探訪地之一就是懷特公園。據媒體報導他們對仙人掌花園格外關注。到了1903年，這裡的仙人掌品種發展到近400個。

四年後，加州推廣委員會（California Promotion Committee ）一位主要成員愛德華茲（Edwards）也來到這裡，對仙人掌花園大加讚賞。他稱讚說，仙人掌花園幾乎生長著每一種仙人掌，應有盡有、形態各異，很難想像這些仙人掌是來自沙漠，但在這裡卻更加鬱鬱蔥蔥，這是河濱市引以為傲的，是加州的奇蹟。

時光荏苒，雖然懷特公園的仙人掌花園已經不比往日，但仍值得每一位到河濱市的旅遊者前來探望，從仙人掌花園想到懷特公園的創建者、回顧河濱市的歷史光輝。懷特公園地址：3936 Chestnut St. Riverside, CA 92501。

加州 植物園 南加

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