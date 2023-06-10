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州立公園露營地夯6招搶訂 最受歡迎5營地須採抽籤制

編譯組／綜合 9日電
加州的州立公園對度假者來說，擁有巨大的吸引力，今年夏天多數的露營地已被預訂光。（美聯社）
加州的州立公園對度假者來說，擁有巨大的吸引力，今年夏天多數的露營地已被預訂光。（美聯社）

加州州立公園對度假者來說，擁有巨大的吸引力，許多受歡迎的州立公園露營地，毫不意外地，今年夏天早已被預訂光光了。

兩個主要的露營地預訂系統：ReserveCalifornia和Recreation.gov，通常都提前六個月開放預訂大部分的露營地，這也使得搶露營地的競爭特別激烈。

最近加州議會通過一項法案，將使州立公園的露營地預訂更容易：AB618法案，將允許那些在開始預訂日期後的七天內，取消預訂的人，可獲得五年內使用的預訂積分。法案還將要求州公園部門，對最受歡迎的五個露營地，實施抽籤制度。

如果今年夏天真的很想要在公園露營，這裡有些小提示，可以讓你在最後一刻獲得加州公園露營地：

一、事先研究：在網路上仔細調查你的選擇，想去哪個地區、是否有特定的需求、是用帳篷露營還是用拖車或房車旅行。在選擇日期時，要考慮到備用日期或日期範圍，而且一定要在預訂網站上預先登記。使用ReserveCalifornia的搜索工具來幫助縮小範圍。

二、檢查取消的情況：ReserveCalifornia網站提前六個月開放預訂，並在到達日期前兩天保持開放狀態。Recreation.gov大多數露營地是到達日前六個月的PST太平洋標準時間上午7時開放預訂。有些露營地可能有不同的規則，務必查看 「季節和費用 」（Seasons and Fees）表，了解具體的預訂時間和日期。

對於ReserveCalifornia來說，在到達日期前一天下午6時以後取消，需要支付7.99美元費用，而大多數設施，不允許在預訂入住日期的當地時間午夜後取消。務必定期查看網站，了解最後一刻的取消情況，也可以透過電話中心800-444-7275聯絡，雖然取消的情況很少，但很有可能會發生，民眾很有機會到最後一刻可以「撿到」別人取消的露營地。

三、靈活應對：如果一個特定的露營地已滿，ReserveAmerica和Recreation.gov都會顯示附近的露營地，以供參考。Recreation.gov允許用戶透過「靈活 」（flexible）選項對可用性進行排序，並有一個 「下一個可用 」（next available）按鈕來跳到下一個開放日期。ReserveCalifornia則有一個通知提醒功能。

此外，可以考慮周一至周五去露營，而不是周末節日、假日出遊，或是考慮4月、5月、9月和10月的「淡季」露營，這時公園露營的人少，天氣仍然舒適。地點則可選擇遠離都市地區更偏遠的地方。

四、尋找可隨到隨用的露營地：加州州立公園有20個營地提供先到先得的露營地，包括灣區四個。這些營地通常周五清晨就會額滿，所以請盡早出現，並做好備用計畫。

五、試試私人露營地：加州有許多位於私人土地上的野營、露營和房車場地。

六、為下個季節做好準備：1月是預訂露營地的最熱門時間之一，因此請在日曆上做記號，露營者可以在開售日期前20分鐘登錄ReserveCalifornia，輸入營地名稱，一旦預訂窗口打開，所有場地都將開放。

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