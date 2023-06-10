我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

紐森發動憲法第28修正案 加強槍械管制

編譯胡立宗／綜合報導
加州州長紐森宣布，將推動美國憲法第28修正案，提高槍械購買年齡至21歲。（取自ABC）
加州州長紐森宣布，將推動美國憲法第28修正案，提高槍械購買年齡至21歲。（取自ABC）

加州州長紐森8日宣布，將發動美國憲法第28修正案的立法工作，主要針對提高槍械購買年齡至21歲，與全面實施對槍械購買者的背景調查。經由國會通過的修憲案必須獲得兩院三分之二的絕對多數同意，因此紐森打算爭取33州的支持後舉行修憲會議。但是輿論認為，紐森此舉難度同樣非常高，因為共和黨主政的州，議會很難同意修憲案。

紐森的第28修正提案包括以下四個重點：一，提高購買槍械的年齡至21歲；二，全面背景審查；三，購買槍械的合理等待期；四，禁止平民購買突擊武器。他在推特的宣傳影片強調，擁槍團體認為，就算為了保護民眾免於屠殺危險，也不能違反憲法第二修正案，但「這是謊言」，美國人民可以修改憲法，現在是時候修憲以結束槍械暴力的危機了。

雖然紐森否認有意參選總統，但輿論一般認定他是有機會的候選人之一，而推動憲法第28修正案，將能使紐森的全國聲望更上層樓。紐森在州長連任選舉中輕鬆過關，因此當初的政治獻金仍有1,600萬元尚未使用，據料部分將用於推動修憲案。紐森僅表示，他將與各方合作，組成廣泛與多元的聯盟，以推動修憲案在各州過關，而此舉「能夠成功」，因為美國人都希望槍械管制更嚴，因為「沒有那個父母送小孩上學時，不曾擔心過校園槍擊的」。

紐森接受NBC訪問時強調，近年來，槍械管制開始出現逆流，包括聯邦最高法院2022年否定紐約州已經實施百年的法律，使得當地購買槍械更為容易。另外，美聯社、USA Today與東北大學的持續調查顯示，2023年至5月初，美國因槍擊事件而死亡的人數已經刷新歷史紀錄，凸顯槍械問題之嚴重。

紐森 槍擊 加州

上一則

河輪新玩法 華人包船旅遊

下一則

州立公園露營地夯6招搶訂 最受歡迎5營地須採抽籤制

延伸閱讀

威善高中文媒體記者會 致力防止公共交預算削減

威善高中文媒體記者會 致力防止公共交預算削減
應對毒品危機 得先邁出一小步

應對毒品危機 得先邁出一小步
洛城新語╱應對毒品危機 得先邁出一小步

洛城新語╱應對毒品危機 得先邁出一小步
金山市議會籲請州長交通紓困 以免灣區捷運、Muni大減班

金山市議會籲請州長交通紓困 以免灣區捷運、Muni大減班
邪教謀殺犯 上訴法庭准假釋

邪教謀殺犯 上訴法庭准假釋
紐森擬刪交通經費 議員反對敦促紓困

紐森擬刪交通經費 議員反對敦促紓困

熱門新聞

案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
南加華人尤女士50年結婚紀念日邀請台灣哥嫂一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢。（取材自pexels）

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

2023-06-03 02:20
亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（ABC）

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

2023-06-06 17:32
鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

2023-06-01 21:24
「全國精神疾病聯盟」近日開通加州暖線，為需要情感支持和心理輔導相關资源的患友及家人提供幫助。（取自NAMI）

華男擺一排菜刀恐嚇母親 親子關係為何陷如此境地

2023-06-04 14:20

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打