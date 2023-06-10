紐森發動憲法第28修正案 加強槍械管制

加州州長紐森宣布，將推動美國憲法第28修正案，提高槍械購買年齡至21歲。（取自ABC）

加州 州長紐森 8日宣布，將發動美國憲法第28修正案的立法工作，主要針對提高槍械購買年齡至21歲，與全面實施對槍械購買者的背景調查。經由國會通過的修憲案必須獲得兩院三分之二的絕對多數同意，因此紐森打算爭取33州的支持後舉行修憲會議。但是輿論認為，紐森此舉難度同樣非常高，因為共和黨主政的州，議會很難同意修憲案。

紐森的第28修正提案包括以下四個重點：一，提高購買槍械的年齡至21歲；二，全面背景審查；三，購買槍械的合理等待期；四，禁止平民購買突擊武器。他在推特的宣傳影片強調，擁槍團體認為，就算為了保護民眾免於屠殺危險，也不能違反憲法第二修正案，但「這是謊言」，美國人民可以修改憲法，現在是時候修憲以結束槍械暴力的危機了。

雖然紐森否認有意參選總統，但輿論一般認定他是有機會的候選人之一，而推動憲法第28修正案，將能使紐森的全國聲望更上層樓。紐森在州長連任選舉中輕鬆過關，因此當初的政治獻金仍有1,600萬元尚未使用，據料部分將用於推動修憲案。紐森僅表示，他將與各方合作，組成廣泛與多元的聯盟，以推動修憲案在各州過關，而此舉「能夠成功」，因為美國人都希望槍械管制更嚴，因為「沒有那個父母送小孩上學時，不曾擔心過校園槍擊 的」。

紐森接受NBC訪問時強調，近年來，槍械管制開始出現逆流，包括聯邦最高法院2022年否定紐約州已經實施百年的法律，使得當地購買槍械更為容易。另外，美聯社、USA Today與東北大學的持續調查顯示，2023年至5月初，美國因槍擊事件而死亡的人數已經刷新歷史紀錄，凸顯槍械問題之嚴重。