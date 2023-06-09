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杜拉瑞湖復活面積 本周將接近太浩湖

編譯廖宜怡／綜合報導
加州水資源局表示，死而復生的杜拉瑞湖本周面積可能擴大至最高點，接近太浩湖大小。（美聯社）
加州水資源局表示，死而復生的杜拉瑞湖本周面積可能擴大至最高點，接近太浩湖大小。（美聯社）

根據估計，因為冬季洪水在百年後重新復活的聖荷昆谷（San Joaquin Valley）杜拉瑞湖（Tulare Lake），本周面積可能擴大至最高點，約178平方哩，接近北加州太浩湖（Lake Tahoe）的大小。

杜拉瑞湖於今年3月死而復生，淹沒了道路、農田，甚至房屋。隨著天氣變暖，附近內華達山脈（Sierra Nevada）融化的大量雪水，不斷流入聖荷昆盆地的河流，讓杜拉瑞湖湖面面積持續擴大。

根據上個月的徑流預測，加州水資源局（Department of Water Resources）於6日表示，杜拉瑞湖的水位可能已在2日達到最高點，因為有河水流入杜拉瑞湖的河川數量，已減少到只剩金恩斯河（Kings River）一條。然而，本周測量顯示，杜拉瑞湖的水位已高過2日，雖然差異很小，但表明水位已經或即將達到最高點。

水資源局資深工程師雷克（Boone Lek）說：「我們預測，湖水水位不會再有明顯上升。」

事實上，水資源局上個月底已預測，杜拉瑞湖應不致於出現淹沒當地整個社區的最壞狀況。

加州官員認為，這個結果要歸功於沒有出現讓積雪迅速融化的熱浪，以及該地區水資源管理單位有效將徑流排除在杜拉瑞湖之外，例如，堤壩管理人員限制了從上游水庫流入當地的水量。

根據預測模型，杜拉瑞湖湖水的消退速度將非常緩慢，到7月底最多只能減少13%。部分水資源專家表示，洪水要完全消退，可能需要兩年的時間。

杜拉瑞湖所在的柯科蘭（Corcoran）是聖荷昆盆地最大的城鎮，該市一直擔心，湖水會漫出堤壩，淹沒住宅區和州立監獄大樓。當地低窪地區已發起一項大規模工程，加高該市15哩長的堤壩。

預測指出，杜拉瑞湖水位的最高點可能是海拔180.8呎，不會超過柯科蘭的堤防高度188呎。

杜拉瑞湖在1800年代末期開始被抽乾之前，是密西西比河以西最大的淡水湖。它的深度很淺，不超過50呎，但在雨量豐沛的年份，面積可超過800平方哩。太浩湖面積雖只有191平方哩，但深度比杜拉瑞湖深得多。

加州 洪水 監獄

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