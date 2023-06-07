佛州丟來無證客 沙加緬度市長：有種儘管送來

官員表示，無證移民被丟包在沙加緬度的羅馬天主教教區外。（美聯社）

沙加緬度當地宗教與社區領袖6日舉行了一場記者會，呼籲各界捐款和提供法律援助，給36名搭乘由佛羅里達州租用的私人飛機前來，卻被丟包在當地的無證移民 。市長史坦柏格（Darrell Steinberg）在會上對佛州 州長德桑提斯（Ron DeSantis）嗆聲：「有種儘管送來。」

史坦柏格6日上午在記者會上說：「如果你把尋求幫助的人送到我們的社區，我們永遠不會說不，我們會以一種可以向全國和世界發出明確訊息的方式，對此做出回應。」

一架載有16名委內瑞拉和哥倫比亞無證移民的私人飛機，3日從德州艾爾帕索（El Paso）經墨西哥州飛抵沙加緬度的麥克萊倫機場（McClellan Airport），5日再有私人飛機送另外20名無證移民到沙加緬度。加州 州長紐森（Gavin Newsom）和檢察長邦塔（Rob Bonta）已威脅要對德桑提斯採取法律行動，包括控告他綁架。

德桑提斯政府6日回應，稱這36名在佛州的安排下，從德州搭機飛到加州的無證移民，都是自願前往的，駁斥了加州官員稱這些人是遭受欺騙的指控。

佛州緊急事務管理局發言人柯林斯（Alecia Collins）在聲明中表示，「透過口頭和書面同意，這些人表示他們想去加州」，她還提供了一段經過編輯的影片，顯示這些移民簽署了同意書，並對善待他們的官員表示謝意。

宗教團體Sacramento ACT主任崔侯（Gabby Trejo）表示，這些被丟包的無證移民說，有人上周在艾爾帕索一個移民中心外告訴他們，有一個組織可以幫助他們尋找住處和工作，但他們沒有被告知會去哪裡。當第一批移民降落在麥克萊倫機場後，有一輛巴士接走他們，然後讓他們在沙加緬度羅馬天主教教區（Roman Catholic Diocese of Sacramento）門口下車，司機按了門鈴後就離開了。

加州官員表示，這些移民目前被安置在一個秘密地點，但他們可以隨時離開，已經有兩名移民被來自灣區的親人接走，但大部分的人都還留在當地。官員說，這些移民整體上精神狀況良好，正在適應美國的新生活。

Sacramento ACT的佛羅雷斯（Cecilia Flores）表示，這些移民大部分是單身男子，來美國是為了尋找工作、寄錢回家，他們的志工已經幫助他們獲得手機和衣物，並提供他們熟悉的食物。

佛羅雷斯說：「這些人現在只有他人的慷慨可以依靠，因此，無論他們能得到什麼，他們都會接受。我們會讓他們自己決定需要什麼類型的幫助或衣物。」