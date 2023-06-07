約翰薩特1848年在河床發現金箔 消息走漏 引發加州淘金潮

薩特的鋸木廠，1848年之後成為淘金熱的起源地。（取自維基百科／拍攝者為Nick Ares）

19世紀時，全球很多地方都出現過淘金熱，美國、澳洲 、加拿大、南非。北美最早是在1820年代於喬治亞州發現金礦，之後則是在加州舊金山 地區自1848年熱到1850年代末期。因為許多華人也被吸引前來，三籓市（San Francisco）的別名「舊金山」因此而來，而之後澳洲發現金礦，因此墨爾本就成為「新金山」。

加州淘金熱對許多夢想一夕致富的人來說，往往落得一場空，因為工作辛苦、物價又高，當地生活條件惡劣，但是淘金熱卻改變了加州的歷史進程。在發現金礦之前，加州的人口不過16萬人，多數是原住民，但到了1855年，超過30萬的淘金客湧入，不只歐洲人，還有中國與南美人，很多人在挖不到金子之後在加州其他地方定居下來，奠定加州後來的發展基礎。

談到加州淘金熱，就不能不提約翰薩特（John Sutter），因為最早發現金礦的就是他與工匠James W. Marshall，而地點正是薩特的鋸木廠（Sutter's Mill）。薩特是瑞士公民，還當過兵，但在1830年代末因為破產而拋家棄子遠避美洲。他在1839年抵達加州後，鼓舌如簧說動墨西哥總督在沙加緬度河一帶給他一片地，成立屯墾區並命名為新瑞士（Nueva Helvetia，New Switzerland），此地幾經演變最後成為加州首府沙加緬度。

1841年，薩特同樣沒花半毛就從俄羅斯人手上買下舊金山北邊的羅斯堡（Fort Ross），並以此地為根據地往新瑞士輸送物資，並靠著新瑞士的鋸木廠做起正當買賣。不過到了1848年情勢卻大變，1月24日工匠James W. Marshall告訴薩特在河床裡發現金箔，兩人原本打算悶聲大發財，但是消息走漏，最後不只引來淘金熱，還為薩特帶來悲劇，因為成群湧入的淘金客將屯墾區的貨品與牲畜劫掠一空，最終導致薩特在1852年再度破產。

但與此同時，淘金熱也在1852年達到高峰，最高有30萬常住居民，包括1849年到來的8萬名「'49人」，加州淘金熱直到1850年代末期才慢慢散去，但是加州的面貌已然不同，舊金山的發展更是突飛猛進。雖然這波淘金熱的產出估值高達20億元（現值推算），但是第一線工人真正致富的不多，而且到了政府機制開始介入後，私人挖採更是形同絕跡，只有企業化經營的模式才能存活，因此真正賺錢的都是鉅子而非小老百姓。