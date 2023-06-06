加州郵差真辛苦 送信遭狗攻擊 全美最多

USPS建議屋主在郵差抵達前，將狗安置好，以維護郵差安全。（USPS臉書）

NBC電視台報導，人類最好的朋友，並非總是善待遞送信件的郵務工作者。根據美國郵政 總局（USPS），2022年有超過5300名員工在投遞郵件時遭到襲擊，加州 名列全美郵差受到狗攻擊最多的一州。

根據USPS，加州2022年發生675起類似襲擊，是全美最多的州，比2021年增加19起。第二名為德州 ，有404起類似案件。

去年投遞郵件遭受狗襲擊排名第一的城市為德州休士頓（Houston），共57件，第二名為洛杉磯，共48件。

USPS 4日啟動全國狗攻擊宣導周（National Dog Attack Awarness Week），該活動持續至10日，今年活動主題為「好狗也有壞子日」（Even good dogs have bad days）。

該機構職業安全與健康資深主管Linda DeCarlo說，2022年有太多好鬥的狗在投遞郵件時影響員工工作。

在給狗主人提示中，USPS建議，主人可在郵遞人員正常時間抵達前保護好家中的狗，可最大限度減少潛在危險。USPS建議將狗留在屋內、柵欄後面、遠離門的地方，或將其待在另一個房間等。