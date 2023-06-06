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醫護業時薪漲至25元 加州參議會過關…門衛、清潔工都受惠

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州醫護人員與其他間接提供支持者的最低工資，可望達每小時25元。（Getty Images）
加州醫護人員與其他間接提供支持者的最低工資，可望達每小時25元。（Getty Images）

FOX 11電視台報導，加州參議會本周通過一項法案，將醫護人員和支持人員最低工資，提高至每小時25元。該法目前交給眾議會，若通過，將返回參議會進行最終批准，之後再交州長簽署。

該法由加州參議員杜拉左（María Elena Durazo）撰寫，得到服務業雇員國際工會（SEIU）支持，但並未獲得共和黨人支持。

該法案將要求任何涵蓋的醫療機構，從透析診所到急性精神病院等場所，支付所有勞工每小時25元工資，無論雇主是誰。符合條件者不僅包括護理師、護理人員，還包括門衛、食品服務人員、管家和禮品店員工，只要他們直接或間接支持患者護理。

若成為法律，該法將是遞增的，從2024年6月1日開始，一年上漲至21元，然後再升至每小時25元。

根據柏克萊加大勞工中心一份報告，最低工資25元，將使醫療機構運營成本增加約3%，每位符合條件的醫護人員工資，每小時提高約5.74元。

反對該法的加州醫院協會（California Hospital Asssociation）委託進行的另一項研究估計，更高的工資將使醫療保健系統年度總成本，2024年增加約80億元，至2030年增加至113億元。

醫院協會加州宣傳副主席貝爾杜戈（Rony Berdugo）說，該法對所有醫療保健工作者實施自上而下的加薪，並未考慮當前醫療保健經濟狀況，也並未考慮地區醫療系統獨特情況。

反對該法的共和黨籍參議員賽亞托（Kelly Seyarto）也表示反對，甚至一些最終投票支持該法的民主黨人，也對財務的可行性表達關切。

然該法得到工會大力支持。SEIU代表美國、加拿大和波多黎各醫療保健、公共部門等200萬名成員。

與此同時，醫護人員可能不是加州唯一最低工資超過每小時25元者。由於生活成本超過工資，洛市議員普萊斯（Curren Price）提案，將立即將該市機場和酒店工作人員最低工資提高至25元，然後每年提高一元，直至2028年達每小時30元。

加州目前每小時15.50元最低工資，已位居全美第二。上個月，加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布該州預算赤字已增至近320億元，比他在1月提出第一份預算案時預期多出約100億元。

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