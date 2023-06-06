救業界促觀光 「大麻餐館」有望在加州開設

來自阿姆斯特丹大麻餐廳，有望進入加州。（美聯社）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，加州 州議會日前通過AB 374法案，將允許加州地方政府，可以對阿姆斯特丹式（Amsterdam-style）式大麻餐廳頒發許可證。

這項由舊金山民主黨籍眾議員哈尼（Matt Haney）所提出的法案，以64票對9票獲得兩黨廣泛支持。

哈尼辦公室一分新聞稿指出，「來自荷蘭的大麻餐館，透過提供飲料咖啡 、食物和現場音樂，提供大麻社交體驗，然根據加州法律，這些目前都是還是非法。AB 347法案將使陷入困境的大麻企業，擺脫僅限大麻藥房的經營模式，實現多樣化，並替空置的市中心帶來極需的旅遊資金。」

哈尼說，很多人都想在他人陪伴下，享受合法大麻。許多人想一邊喝咖啡、吃烤餅，或聽音樂。從經濟、健康或安全角度來看，加州絕對沒有充分理由將其定義為非法。

雖然加州一直走在美國大麻合法化 最前線，但公共消費在技術上仍被禁止。但在荷蘭，尤其是首都阿姆斯特丹，公共大麻的使用，長期以來一直屬於合法範疇。

目前荷蘭有700多家大麻餐廳，這些餐館是吸引遊客一大亮點，每年在此類餐館的消費超過10億美元。

與此同時，自娛樂用大麻合法化以來，加州大麻產業一直苦苦掙扎。高稅收和繁榮的黑市大麻，一直打擊著合法大麻業者，許多人表示，除非有所改變，否則整個產業都將岌岌可危。

根據哈尼的說法，AB 374法案可能是該產業發展和生存的轉淚點。

「加州小型大麻業者正苦苦掙扎」哈尼說，「過度飽和、高稅收和黑市問題，都正傷害正規納稅的大麻業者。」

根據他的辦公室統計數據，至2020年，加州合法大麻產業規模為40億元，然同年的黑市銷售額卻翻了一番。