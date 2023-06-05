法廊快報／酒駕判決 車管局紀錄留十年

酒後駕車導致的死亡率遠超任何疾病。（unsplash.com）

在加州 酒後駕車刑責非常嚴重，一旦被認定違法飲酒駕車，將面臨嚴厲懲罰。

「在加州乃至全美，酒後駕車導致的交通事故死亡率非常高。」南加州律師方孝偉指出，「這個死亡率遠超任何疾病，因此酒後駕車比拿刀架在別人的脖子上都要嚴重。」

如何定義酒後駕車時血液中酒精濃度的限量？加州法律規定，任何人在以下情況駕駛車輛都屬於違法行為：年滿21歲者，血液中酒精濃度達到0.08%或以上；不滿21歲者，血液中酒精濃度達到0.01%或以上。

測試酒駕在加州常見，「對於一般人來說，大概就是一杯啤酒的標準，但也看個人身體狀況。」方孝偉說，一旦被抓，就會面臨嚴重後果，因此不能存在任何僥倖心理，「平常交通事故撞死人可能是意外，但酒後駕車撞死人可能就是重罪。」

如果因酒後駕車被拘留或逮捕，車管局（DMV ）將採取暫扣或吊銷駕照，而法庭的措施則涉及罰款、監禁、以及參加杜絕酒後駕駛計劃。如果酒駕超速或闖紅燈等違規情況造成他人死傷，檢方將以重罪起訴，甚至嚴重到被控故意或過失殺人。

所有酒後駕駛的判決都將在DMV的記錄中保存十年，如果在此期間又有違規行為，法庭和或DMV可能會施加更為嚴厲的處罰。除了累犯之外，酒駕如有下列情節，都會加重刑罰：酒精含量超過0.15%，拒絕接受酒測，超過速限20英里以上，車上有14歲以下孩童等。

方孝偉建議，一旦醉酒駕車造成任何事故，一定要聘請專業律師作辯護，「酒後駕車的案件，由於細節規定非常繁瑣，一般律師還做不了，專業律師可以提出有利論點及事實，尋找警察 執法過程中的漏洞，比如警察測試時有無經驗，儀器是否正常運作，以此判斷證據效力，才能爭取到最佳條件最輕懲罰，對當事人比較有利。」

除非酒後駕車沒有造成任何事故，且測試出來的酒精濃度非常低，同時確信自己可以解釋當時的狀況，才可以不請律師上法庭辯護。