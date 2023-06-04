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華男擺一排菜刀恐嚇母親 親子關係為何陷如此境地

記者趙健／洛杉磯市報導
「全國精神疾病聯盟」近日開通加州暖線，為需要情感支持和心理輔導相關资源的患友及家人提供幫助。（取自NAMI）
「全國精神疾病聯盟」近日開通加州暖線，為需要情感支持和心理輔導相關资源的患友及家人提供幫助。（取自NAMI）

「有一天我回到家，他（兒子）把廚房裡的菜刀擺成一排來嚇我。也拿刀追過我。」很難想像這是發生在親生母子之間的畫面，而這正是家住洛杉磯縣的華人母親C女士親口描述的，她和她患有精神問題的兒子在生活中的揪心一幕。

今年35歲的兒子仍與C女士住在一起，但他們之間卻鮮有交流。 C女士說：「家裡早就被我兒子隔成兩部分：房間、衛生間、廚房是他的地盤，客廳和車庫是我的地方。我們都是互相躲著對方，他不想見到我，我也害怕刺激他。他想要告訴我的話會寫在紙上。」

C女士說，兒子實際上非常恨她，恨到不願意和她說一句話，責怪她沒有讓他在大學時搬出宿舍自己住，責怪她不上進，責怪她打電話報警，責怪她一切生活中的大事小事。

C女士說，兒子很內向，沒有朋友，不喜歡與人交流，一直是一個「局外人」。正因如此，C女士一直都在鼓勵兒子去教會、學校以及樂團參加活動。實際上，C女士也並非刻板印象中那種對孩子「高期待，嚴要求」的「華人父母」。她說，「我只希望他能做一個普通人，長大能有一份自己喜歡的工作，能照顧好自己的生活，就可以了。」倒是兒子一直非常好強，自我要求很高，學習成績非常優秀，對未來的人生似乎也滿懷期待和篤定。

怕影響申請大學 堅持不就醫

然而，到了高三，兒子的精神問題卻開始變得愈發嚴重。他曾多次稱自己的大腦停不下來，一直在運轉，不停在思考，根本沒法休息。當時C女士嘗試帶兒子去看精神科醫生，可兒子無論如何堅決不去，認為此類就醫紀錄有可能影響到申請大學。 「當時大家都勸我，不要因為這個毀了孩子的前途。再加上他也不願意去，我就沒有再強迫他。現在想起來，我真的非常後悔。」

後來，雖然考入了醫學院，但C女士的兒子還是因為愈發嚴重的精神問題，不得不中斷學業。自此之後，兒子也就住在家裡，精神狀態每況愈下。

實際上，根據美國法律的規定，如果兒子在18歲之前有過精神治療方面的就醫紀錄，C女士仍可獲得他成年後的有限監護權，也就意味著C女士有機會在這種情況下「強制」兒子去接受醫生的幫助和治療。

但是，因為兒子成年前一直不配合就醫，從未留下任何相關醫療紀錄，就導致後來C女士沒有這個權利，她無法替兒子做任何決定。 「如今，除非兒子主動願意接受治療，否則誰也沒有權利強迫他這麼做。但問題是，他從不認為自己病了。所以就算被強迫抓進精神病院，他不配合治療也沒有用，待一段時間後又會被送回來。」

媽媽：不認有病 怎去看醫生？

這個「死循環」成為C女士心裡怎麼也解不開的結。她說，「我認為美國法律的邏輯有問題，一個不認為自己有病的精神病人，怎麼可能願意主動接受治療。如何指望一個患有精神疾病的人做出正確選擇？」

這麼多年，C女士的兒子經常會在家「鬧事」，甚至數次威脅到C女士的人身安全。她每次打911報警，警察都讓他直接把兒子趕出去，或者建議她直接指控兒子。

 「大家說這樣才能讓他獨立，但是他被趕出去後沒有地方住、沒有飯吃，說不定哪天就被別人打死了。我是他的母親，讓我如何做好任由他在外面遭遇危險的心理準備？」每當C女士想到這一點，總是非常絕望，她說：「把他趕出去對我來說是不可能的，我不明白他在街頭無法吃飯睡覺，無依無靠，該怎麼生活？或是因為鬧事被抓進監獄後，進入更惡劣的環境，怎麼可能對他的精神狀態有幫助？這個司法邏輯我真的想不通。」

為了幫助兒子，C女士找遍了各方面的資源，她找過警察、律師，聯繫過心理健康方面的機構，參加過互助小組。但C女士說，她幾乎從未聽到過成功的例子。

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警察 華人 醫學

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