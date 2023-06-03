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網路代購彩券問題多 自己買最保險

編譯胡立宗／綜合報導
Mido Lott代購App。（取自NBC）
Mido Lott代購App。（取自NBC）

買彩券也可以請人代購，然後像DoorDash或UberEats一樣送到你手上嗎？至少在加州是不行的。加州彩券局（California Lottery）提醒，雖然某些彩券代購服務很熱門，但是卻暗藏風險，「我們目前還沒碰過100萬元以上的爭議事件，但總有一天會發生」，因此自己的彩券自己買才是最安全的。

NBC採訪到住在洛杉磯縣埃爾塞岡度（El Segundo）的Lisa Finch，她於2022年7月間就曾經透過代購App「Mido Lotto」買了彩券，最後對中了9167元。Lisa Finch要求Mido Lotto給付，但對方要求提供W9報稅單、銀行帳號，稱12至14周會匯款給她，雖然Lisa Finch最後確實拿到了錢，但是她從未見過實際的彩券，而加州樂透局稱風險可能就在其中。

加州樂透局發言人Carolyn Becker表示，雖然其他州允許網路代購，但加州目前還未開放，因此，為避免花了錢卻領不到獎，最好還是自己去實體店買，而不要用網路代購。Carolyn Becker說，網路代購的方式隱藏變數的原因在於，萬一出現爭議，出面領彩金的人往往不是出錢買彩票的人，因此加州樂透局認定並且公開的得獎者，不會是真正的得主。

加州樂透局目前還沒有碰到獎額100萬元以上的爭議事件，但這只是時間問題，總會有中了大獎但卻無法證明自己是購買人的事件發生。因為加州目前無法可管，彩券網路代購處於灰色地帶，就像是幫朋友買或是合購彩券一樣，都有可能出現爭議，最安全的還是到2萬3000家實體店購買。

代購商Mido Lotto回應NBC詢問時表示，Mido Lotto自己不賣彩券，就像DoorDash與UberEats不賣食物一樣，加州對於彩券外送並沒有規範，因此他們的服務並未受限，但加州彩券局也沒有許可權，Mido Lotto當然歡迎監督機制的出現，以提高代購彩券的透明度，並提供顧客更多保障。

加州現行法規要求，樂透局必須公開得主姓名，但是NBC實際查證時，卻沒有發現Lisa Finch的名字，顯然領獎人與真正出錢買彩券的人不是同一人。這點在加州就可能出現問題，因為目前的規範是，領獎人必須是購買彩券的人，而且必須是自然人，不能是公司或其他法人，但是Mido Lotto也不願意進一步說明買彩券的到底是誰，只說他們有完善的機制確保買家能夠領到正確的金額。

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