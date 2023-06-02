房客福音 加州租屋押金擬限1個月

加州擬管制租房高額押金，將保證金限制改為相當一個月租金。提案還需州長簽名通過。(Getty Images)

加州 眾議會通過提案，租屋保證金只能相當於一個月租金 ， 且不論該租房是否附帶家具，保證金也不得超過。

大部分租客明白，成功租房並不像找到完美房子那樣容易。加州租客必須儲蓄數千元以提供租屋保證金，法律允許保證金最高可高達相當兩個月租金，或附帶家具住房單位允許相當於三個月租金作為保證金。若再加上租屋者入住前須支付第一個月房租的要求，低收入家庭很可能放棄找到住房的希望。

有鑑於此，加州議會於上月通過一項可能改變現狀的提案「第12號眾議會提案」(Assembly Bill 12)。提案將保證金限制改為相當於一個月租金，並且無論租房是否附帶家具。若提案通過並獲得州長紐森簽名同意，加州可能成為第12個限制租屋保證金的州。

提案起草人、舊金山民主黨眾議員哈尼(Matt Haney)表示，保證金為民眾搬進公寓設置障礙，可能導致他們住進太小、太擁擠甚至不安全的公寓。此外，租客必須因此承擔債務或財務負荷，導致他們無力負擔其他生活必需品。他指出，提案在議會獲得廣泛支持，包括來自身為房東 的立法人士、教師代表、護士、雜貨商店工作者等勞工組織。

然而，共和黨議員狄克森是贊成比反對票53比14中、少數反對這項提案的立法人士，擔憂提案可能會減少住房供應。她在聲明表示，房東收取保證金以彌補可能的損失，任何未使用的金額將退還給承租者。

根據Zillow數據，加州兩房公寓租金中位數為2538元，三房租金中位數為3795元。對於每月租金3000元的無附帶家具公寓單位、房東可收取高達9000元保證金與第一個月的租金。哈尼認為，此舉就像是首付款，被要求支付一筆費用、只是為了搬進租房。

「西部法律與貧困中心」住房率律師與政策倡議人士羅莎萊斯(Tina Rosales)表示，提案可能有助解決無家可歸問題。保證金、第一個月租金與其他費用，對任何人來說、都是一大筆錢，更何況是對低薪工作者，尤其是黑人、拉丁裔與原住民家庭，沒人可負擔租房市價，再加上保證金，以及允許房東收取其他過高費用。

「加州公寓協會」發言人卡爾頓(Debra Carlton)指出，房東團體對哈尼並未考慮替代方案，感到失望。

她指出，保證金很重要，因為房東可以此支付維修損壞費用，若有必要驅逐，押金可協助房東支付這些費用。法院驅逐租客平均需長達六個月時間，平均花費1萬元。提案可能迫使房東提高租金，並在審查租客時更加嚴格，最終導致租戶更難找到租房。她建議租戶參加保險或債券計畫，有助補足潛在損失、例如保證金。