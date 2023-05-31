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被收購才1個月 第一共和銀行將解雇千名員工

編譯廖宜怡／綜合報導
摩根大通發言人證實，已經有部分第一共和銀行員工收到裁員通知。（美聯社）
摩根大通發言人證實，已經有部分第一共和銀行員工收到裁員通知。（美聯社）

華爾街金融巨頭摩根大通（JP Morgan Chase）於5月1日收購倒閉的第一共和銀行（First Republic Bank）後，11日發出電子郵件向員工表示，將在數周內展開裁員行動。25日，約1000名第一共和銀行員工收到被解雇的語音電話通知。

摩根大通發言人證實，他們正在對這家總部位於舊金山的銀行進行裁員，但未給出明確的裁員數字。摩根大通表示，除了被解雇的員工之外，他們會提供其他員工三到12個月的過渡性職務或摩根大通的永久性職務。

根據第一共和銀行最近一次的年度公告，該銀行截至去年底擁有7213名員工，裁去的1000名員工約占銀行總員工人數的15%。

摩根大通發言人說：「第一共和銀行大部分員工會被安排到摩根大通工作，被解雇的員工將獲得60天的薪資和福利，同時獲得包括一筆額外的一次性款項和其他福利的配套方案。」

根據被裁員者提供的裁員通知錄音，被解雇的員工在6月9日前會繼續領到薪水，在6月13日左右會收到一筆相當於45天薪資的一次性款項，以及根據服務年資的額外款項。

一位不願透露姓名的第一共和銀行員工表示，被解雇的員工是在一通簡短的電話中收到這個消息。在電話中，一名人事部門主管和一名員工宣讀了事先準備好的裁員文稿，但沒有說明裁員理由。員工說，即使是第一共和銀行的高層人員也不知道裁員的具體細節，也沒有參與過討論。

員工說：「大家都被蒙在鼓裡，他們甚至沒有徵求銀行高層主管的意見。」

第一共和銀行的裁員是灣區銀行業上周第二次大規模裁員行動，矽谷銀行（Silicon Valley Bank）約500名員工24日也遭到新東家第一公民銀行（First Citizens Bank）解雇。被解雇的員工被告知，他們可以繼續工作到6月9日。一名高層員工透露，矽谷銀行未來可能還會再裁員。

第一共和銀行於1985年由赫柏（Jim Herbert）在舊金山創立，以極具吸引力的貸款利率和貼心的客戶服務聞名，在去年底成長為灣區第三大銀行和全美第14大銀行，40%的存款來自灣區本地。

裁員 摩根大通 矽谷銀行

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