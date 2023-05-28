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10大最受歡迎景點 6個在南加

記者朱敏梓／洛杉磯報導
加州迪士尼冒險樂園被評為「最受歡迎的加州景點」。（記者朱敏梓／攝影）
加州迪士尼冒險樂園被評為「最受歡迎的加州景點」。（記者朱敏梓／攝影）

隨著學期結束、氣溫回升，許多家庭開始思考如何度過暑假。為了幫助家庭計畫他們即將到來的假期，旅遊網站Tripadvisor根據用戶提交的評論，公布了加州最受歡迎的旅遊景點榜單，前十名中有六個都在南加。

排名1.迪士尼加州冒險樂園（Disney California Adventure）：

位於南加州橙縣安那罕（Anaheim）的迪士尼加州冒險樂園位列榜單第一， 此樂園結合想像力，通過各種以加州為主題的景點和體驗，來慶祝加州的歷史和文化。在這裡不僅能體驗好萊塢的黃金時代，乘坐像舊金山那樣的紅色電車，或者參觀公園的灰熊峰部分，還複製了加州的森林區域。在這裡，遊客可以在汽車總動員天地（Cars Land）沿着66號公路的大峽谷風光兜風，和愛麗兒乘坐體驗海底冒險之旅，或者和巴斯光年一起星際探險。

排名2. 洛杉磯蓋蒂中心（The Getty Center）：

博物館收藏了梵谷和莫內等世界知名藝術家的作品，除了探索大量的藝術收藏品外，遊客還可以在博物館的庭院放鬆身心，或漫步其獨特的花園，博物館免費入場，客人可以在往返市中心的電車之旅中俯瞰洛杉磯美景。

加州最受歡迎的十大景點。（記者朱敏梓/製表 來源Tripadvisor）
加州最受歡迎的十大景點。（記者朱敏梓/製表 來源Tripadvisor）

排名3. 聖地牙哥（San Diego）的拉荷雅灣（La Jolla Cove）：

根據 TripAdvisor 用戶的說法，這個海灘被聖地牙哥海岸的砂岩懸崖所環繞，是游泳、潛水和浮潛的好地方。許多用戶還認為，拉荷雅灣是觀賞海獅、野餐或欣賞著名的加州日落的去處。

排名4. 聖地牙哥海軍中途島號航空母艦博物館（USS Midway Museum）

據該旅遊網站稱，這座互動式博物館讓遊客可以近距離了解美國20世紀服役時間最長的航空母艦。 遊客可以探索航母內部，參觀官兵的生活空間，或通過飛行模擬器體驗飛行員的生活。

排名6. 聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）：

聖塔蒙尼卡海灘碼頭可以說是來洛杉磯遊客的必去打卡景點之一。這裡是美國66號公路的重點，也是電影《鐵達尼號》、《阿甘正傳》、《加州大地震》等的取景地。

格里菲斯天文台可以遠眺洛杉磯美景。（記者朱敏梓／攝影）
格里菲斯天文台可以遠眺洛杉磯美景。（記者朱敏梓／攝影）

排名10. 洛杉磯格里菲斯天文台（Griffith Observatory）：　

根據網站用戶的說法，天文台為顧客提供了洛杉磯的美景，是觀看日落的理想場所。它是世界上著名的天文台之一，對公眾免費開放，包括各個展室及一個電影放映室。在天文台上可以遠眺對面山上的白色的Hollywood 字樣，洛杉磯的城市景觀也可以盡收眼底。

加州 洛杉磯 博物館

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