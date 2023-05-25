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Netflix 聘阿諾史瓦辛格擔任行動長

編譯胡立宗／綜合報導
阿諾史瓦辛格擔任Netflix行動長的宣傳片。（取自YouTube）
阿諾史瓦辛格擔任Netflix行動長的宣傳片。（取自YouTube）

動作明星阿諾・史瓦辛格重回影壇，這次不僅演出Netflix的新片「FUBAR」，還擔任起Netflix的行動長。他在最新宣傳影片中一語雙關地詮釋了action的兩重意義，「沒有人比我更愛動作片（action）」，所以「我同意擔任Netflix的行動長（Chief Action Officer）」。

Netflix經歷過訂戶成長速度下滑的難關後，近期開始試圖脫胎換骨，包括打擊帳號分享等行為，而最新一波的行動則是邀請阿諾擔任行動長，雖然實際權責仍不清楚，但第一支影片公布在YouTube平台才一天，就已經獲得239萬次觀看，宣傳威力十足。

阿諾史瓦辛格擔任Netflix行動長的宣傳片。（取自YouTube）
阿諾史瓦辛格擔任Netflix行動長的宣傳片。（取自YouTube）

這支兩分鐘的影片，開頭是阿諾開著坦克壓扁停在Netflix大樓前的轎車，然後宣稱沒有人比他更愛動作（行動），因此他當了行動長。鏡頭接著轉到辦公室，當員工遞上一份提案時，阿諾帥氣地說「規模還要更大」，然後影片撥放了Netflix的系列新片，包括The Night Agent（暗夜情報員）、Extraction 2（驚天營救2）、The Witcher（獵魔士）、Heart of Stone（鐵石心腸）、與楊紫瓊參演的黑色家庭喜劇The Brothers Sun。

阿諾幫自己的影片FUBAR打廣告時，還不忘擺出硬漢姿態，宣稱他將會帶來地球上最大規模的「action」，順便說了slogan，即「Nobody knows action like I do, and nobody hits like Netflix.」。

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