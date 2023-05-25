人物速寫／讓葡萄酒質地更佳 她超搶手

32歲的地質學家奎格利，現在是加州炙手可熱的葡萄酒地質學家（取自臉書）

納巴縣（Napa County）占地160畝的Quintessa葡萄園，有一部分土地的表現一直不佳，使其葡萄酒品質每年都有所不同。

Quintessa的釀酒師溫柏格（Rebekah Wineburg）不明白這是什麼原因，因此聘請了32歲的地質學家奎格利（Brenna Quigley）前來相助，以了解葡萄園底下的地質情況，並希望奎格利能微調其耕作方式，來提高葡萄的品質。

由於能解決這樣的難題，在過去幾年裡，奎格利的名聲在葡萄酒業中飆漲，已成為加州 搶手的葡萄園專家，一些葡萄園甚至為聘請過奎格利分析地質而感到自豪，並將它當作行銷點。

話說回來，奎格利可能是加州唯一一個自稱是葡萄酒地質學家的人，她單槍匹馬創造出許多酒莊五年前可能從未想過的需求。從更大的層面上來看，奎格利推廣了加州葡萄酒的知識。

談到奎格利的工作，Quintessa酒莊主任索托（Rodrigo Soto）認為，進一步了解土地特性，是農業的未來。他表示，幾個世紀以來，歐洲葡萄酒商不斷分析他們的地質狀況，奎格利所做的事，能幫助加州快速前進幾百年的歷程。

為了解開葡萄生長不佳之謎，奎格利觀察了地底下的模式，找出不同地質之間的界線和不同時期沉積的岩石層，並採集樣本，進行化學分析，以確認肉眼看不到的細節。這樣的工作比加州傳統葡萄酒業採取的方式要深入好幾步。

雖然大部分加州釀酒師對其葡萄園的土壤都非常了解，但地質學和土壤學是不同的科學，而且，釀酒師對個別葡萄園的地質知識其實十分缺乏。

在聘請奎格利之前，Dalla Valle葡萄園的釀酒師瓦雷（Maya Dalla Valle）諮詢過土壤專家，並請他們對葡萄園土壤進行了微生物分析，但分析出來的結果都是她已經知道的事。然而，奎格利挖掘葡萄園後發現，納巴谷（Napa Valley）這個地區存在一種沒有人知道的東西：一種名為橄欖石（olivine）的綠色礦物。

瓦雷說，更重要的是，奎格利非常了解葡萄酒，除了能看到地質的微小差別，還能知道它們如何影響葡萄酒的品質和風味。

奎格利表示，從地質學家同行的身上，她看到一絲對品酒的不尊重，被釀酒師視為神聖不可侵犯的概念，例如葡萄酒能表達地方感的想法，被科學家們斥為胡說八道。

在取得碩士學位後，奎格利在聖塔芭芭拉市中心一家品酒室找到一份工作。她很快就發現，許多釀酒師都渴望學習基本的地質知識。2018年，奎格利開始全職提供葡萄園地質諮詢服務。

奎格利大部分的客戶都是個人釀酒廠或葡萄園東主，例如Quintessa和Dalla Valle，但有時也有整個葡萄酒產區聘請她，例如蒙特瑞縣葡萄酒商和種植者協會（Monterey County Vintners & Growers Association）邀請她進行全縣地質分析。