救公校入學率 加州教育廳長徵民意

教育廳長瑟蒙德強調，確保學生和家庭選擇在公立學校就讀，為首要任務。（記者張曼琳／截屏）

加州教育 廳長 (State Superintendent of Public Instruction) 瑟蒙德 (Tony Thurmond)，23日邀請多位教育界人士和學者舉行網絡研討會，以協助州內各學區 制訂計畫，阻止近幾年來公校入學率的下降。

當天研討會開始前，瑟蒙德致詞強調：「我們的首要任務是確保學生和家庭選擇在公立學校就讀，並確保學校滿足家庭的需求。」他認為，這將是幫助學區應對入學率下降眾多措施中的首項。

加州教育廳的一份聲中指出，全州學區的入學率都在大幅下降。今年4月，加州教育廳發布了全州學生入學數據報告，顯示在新冠疫情流行之前，許多社區就觀察到人口下降以及相應的學生入學率下降。隨著新冠疫情流行，很多學生離開公立學校、離開加州，甚至離開美國的現象，加劇了入學率下降的趨勢。

多位與會者講解了各學區可用來阻止入學率下降的幾項舉措，包括擴大雙語沉浸式課程、開設科學、技術、工程、藝術和數學等STEAM專業的學習項目等，以吸引家長和孩子回到公立學校。

瑟蒙德表示，支持雙語沉浸式課程的立法，並正在制定一項戰略，以幫助學區使用州資金擴大STEAM專業項目。

灣區西康曲柯士達聯合校區 (West Contra Costa Unified School District) 的西縣國語學校 (West County Mandarin School) 校長皮特森 (Eric Peterson) 表示，該校不斷吸引家庭的原因是，他們為K12國際文憑課程的一部分，也為進入為Valley 高中國際文憑課程提供支持：「因此家長可以看到我們課程的持續性前景，同時我們也是加州唯一一所公立沉浸式國語教學學校。」

他指出，進入西縣國語學校沒有任何語言和家庭背景的要求，只要有興趣學習中文的學生均可註冊。學校也有不少學生在接受沉浸式國語教學的同時，還學習第三種語言。

另外，瑟蒙德推廣了其他舉措，包括為三歲和四歲的學生提供免費且有補貼的學前班、為所有學生提供早餐和午餐的通用膳食計畫，以及努力確保學生在三年級前學會閱讀。

目前，加州教育廳正在開展調查，以收集有關應對入學率下降的意見和方法，如欲發表相關意見，可發送電郵至[email protected]。