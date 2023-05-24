加大、州大增建宿舍 加州今年雖預算赤字仍將如期撥款

紐森希望加大與州大在新會計年度興建更多學生住房。（美聯社）

紐森 州長與加州 議會去年承諾從2023-24學年度至2024-25學年度，撥款加州三大高等教育體系40億元學生宿舍專款，此三大體系為加大系統、加州州大系統，與社區學院系統，計畫如能順利成行，加州高等教育學府將增加2萬個可負擔床位，減緩學生住宿危機。然而加州今年出現預算 赤字，改善學生宿舍政策受到波折。

雖然如此，紐森州長於其5月預算修訂版中，宣布恢復他曾經一度計畫延期發放的學生宿舍專款，然而有些增建學生宿舍案仍將延遲進行。

紐森今年5月所提預算案中指出，2023-24學年期間，加大與加州州大兩公立大學體系將如期取得學生宿舍補助款，不會受到任何延誤。然社區學院體系將取得大部分補助款，其他未能如期取得的9500萬元補助款，將於下個學年度取得。

然而紐森將延後撥放總額18億元的可負擔學生宿舍貸款。

根據統計，加州數十萬大學生無法負擔校園與校園附近昂貴住宿費。經過兩年協議後，州府決定撥款補助，顯示州府當局終於覺察到，除了學費之外，也必須注意到大學生其他主要經濟負擔，特別是加州日漸昂貴的住宿費。

加大與加州州大系統過去年間獨立處理學生住宿問題。州府相關補助，將提供學生較為便宜的宿舍。加州於2022年預算中，一共撥放14億元經費給兩大高等教育體系。且根據2022年預算案，加大、加州州大、加州社區學院將於今年6月前，取得一筆7億5000萬元補助款。

今年元月加州預估面臨225億元預算赤字，紐森對州議會提出建議，延後發放學生宿舍補助款。然而今年5月間，紐森改變原來學生宿舍預算計畫，按照原來計畫，如期撥出去年預算案中承諾交予加大與加州州大系統的學生宿舍補助款，也同時解除州府必須立即兌現的11億元財務責任。

根據紐森所提新計畫，加大與加州州大系統將出售11億元的公債，此即州府承諾對兩大公立高等學術體系的學生宿舍補助金額。有關公債利息，州府將承擔責任。

根據紐森州長5月預算草案，加州社區學院體系將取得州府承諾為期兩年補助專款的50%，加州州大與加大體系將分別取得30%與20%。專家指出，一般社區學院缺乏開發學生住宿的經驗。