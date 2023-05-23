虐待動物法糾紛…禁售鵝肝案 最高法院不介入

最高法院決定不介入有關禁止銷售鵝肝的加州法律爭議。（AP Photo/M. Spencer Green, File）

FOX電視台報導，最高法院（Supreme Court）22日表示，將不會捲入加州 禁止鵝肝在該州銷售，有關虐待動物法的糾紛，並保留下級法院駁回此案的裁決。

鵝肝是由強制餵食的鴨和鵝肥大肝臟製成，動物福利 組織支持禁止銷售的州法。與往常一樣，當天法院並未就拒絕審理此案發表評論，僅表示不會審理此案。

鵝肝法並未完全禁止加州人吃鵝肝。法院裁定，居民仍可從外州生產商訂購並寄送給他們，加州餐館和零售商 仍被禁止出售或贈送。

鵝肝相關案件已在最高法院被擱置，法官正審理另一起涉及加州另一項虐待動物法的不同案件，那是有關加州豬肉銷售。在此案中，法律要求更大的養豬空間，而豬肉產業表示，該裁決將導致全國範圍內豬排和培根成本上漲。

事實上，加州的鵝肝法早於豬肉法，且於2012年7月生效。法案內容包括「強迫餵食一隻禽鳥，使其肝臟超過正常大小的產品，不得在加州出售。」

加拿大農民和家禽產品生產商，與總部位於紐約的哈德森河谷鵝肝公司（Hudson Valley Foie Gras）就該法提起訴訟。最近，初審法院駁回此案，聯邦上訴法院同意此結果，最高法院選擇不介入的決定，保留上訴法院裁決。