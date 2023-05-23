大量積雪融化 北加州2大水庫將滿載

北部山區大量積雪融化，北加兩大水庫奧羅維爾湖與沙斯塔湖容量，已接近滿水載量。圖為沙斯塔湖水庫。(Getty Images)

由於北部山區大量積雪融化，北加州 兩大水庫奧羅維爾湖(Lake Oroville)與沙斯塔湖(Lake Shasta)容量，已接近滿水載量。

沙斯塔湖的水位高度，於5月1日已達1063英尺高度，剩餘容量僅為4英尺；奧羅維爾湖水庫水位於5月13日達到890英尺、剩餘容量為10英尺，兩個水庫容量皆維持穩定。奧羅維爾湖總容量達到96%，預計將於今年春季滿水。

根據加州水資源部門(Department of Water Resources，簡稱DWR)資訊長因斯(Jason Ince)電郵內容指出，奧羅維爾湖上一次達到水滿容量是在2017年，過去30年分別曾於2017年、2012年、2011年、2006年、2005年、2003年、1998年、1996年與1993年達到滿水量。

「沙斯塔湖休閒公司」(Shasta Recreation Company)總經理艾爾曼森(Shyann Almazan)表示，沙斯塔湖所有船坡道已開放，包括Antler’s Boat Ramp、Bailey Cove、Centimudi、Hirz Bay、Jones Valley以及Packers Valley。所有湖邊露營地都已對外開放，包括位在水岸線上的露營地，提供洗手間與垃圾服務。其中一個相當熱門營地為「Gregory Beach Disperse Area」，位在5號州際公路南向的左側。

艾爾曼森指出，因為現在湖水量滿載，不會有太多水岸線與樹木，隨著時序季節延續，湖水容量將減少，會有更多水岸線出現。他認為，預計整個夏天湖水將維持飽滿，須等到7月與8月才會出現更多水岸線。

奧羅維爾湖洩洪船坡道與白天開放時間為上午5時至晚間11時，所有車輛與拖車將必須接受加州公路巡邏隊檢查。24小時開放且無須加州公路巡邏隊檢查的船坡道，則包括Bidwell Canyon、Loafer Point、Loafer Creek、Lime Saddle與Enterprise。根據州立公園 官網，除了Dark Canyon之外，所有車船道(car top boat launches)也已開放。