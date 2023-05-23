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加州主要供水系統 赫奇赫奇水庫100歲 建設計畫引討論

編譯廖宜怡／綜合報導
灣區居民主要依賴的供水來源赫奇赫奇水庫本月底滿100歲。（Getty Images）
灣區居民主要依賴的供水來源赫奇赫奇水庫本月底滿100歲。（Getty Images）

加州主要供水系統赫奇赫奇水庫（Hetch Hetchy Reservoir）於1923年5月24日竣工啟用，開始提供用水給舊金山灣區。本月底將滿100歲的赫奇赫奇水庫，至今仍是灣區居民主要依賴的水源。

100年前，赫奇赫奇水庫的建設計畫引起爭議，因為它將淹沒被Sierra Club創辦人穆爾（John Muir）稱之為「大自然中最稀有、最珍貴的山神廟之一」的山谷。

環保組織「恢復赫奇赫奇谷」（Restore Hetch Hetchy）執行董事羅斯肯恩斯（Spreck Rosekrans）說：「對舊金山人來說，這是一個棘手的問題。不過，許多人對赫奇赫奇的水仍懷有宗教性依戀。」

但同時，有人建議提高包圍赫奇赫奇水庫的歐尚納西壩（O’Shaughnessy Dam），以便水庫可以容納更多的水。

前舊金山公用事業委員會（San Francisco Public Utilities Commission，簡稱SFPUC）李爾（Susan Leal）說：「我知道，建設歐尚納西壩是一件有爭議的事，但考慮到乾旱和風暴的交替出現，我們有必要儲存更多的水。」

SFPUC助理總經理里奇（Steven Ritchie）指出，在加州1938年經歷現代首次嚴重大乾旱時，歐尚納西壩已被加高85呎，建造者在技術上還保留了可以將堤壩再加高65呎的可能性。

里奇說：「當初我認為，這種情況永遠不會發生。如今我不再這麼認為，不是因為我認為它會發生，而是未來真的無法確定。或許20年、30年，或者50年後會發生，那麼，這就成為一個非常可行的選擇。」

赫奇赫奇水庫位於離舊金山約167哩的優勝美地國家公園（Yosemite National Park）一個人跡罕至的角落，完全依靠重力從內華達山脈（Sierra Nevada）山峰穿越聖荷昆谷（San Joaquin Valley）下方的隧道輸送融化的雪水，不但不會排碳，還可進行清潔的水力發電。

研究包括赫奇赫奇歷史的加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）水資源政策院士格雷（Brian Gray）表示，舊金山領導人考慮了13種不同的選擇來擴大赫奇赫奇水庫的水源，包括沙加緬度河（Sacramento River）、美國河（American River），甚至太浩湖（Lake Tahoe），最終選擇了杜倫姆河（Tuolumne River）。

其他水資源專家表示，無論赫奇赫奇會保留為水庫，還是恢復為山谷，都需要其他替代方案來穩定供水系統。

舊金山 加州 灣區

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