法廊快報／訴訟金額萬元內 「小額法庭」效率高

「小額法庭」 簡單快捷，審判效率高。（unsplah.com）

在美國的司法體系中有所謂的「小額法庭」（Small Claims Court），其特點是程序簡單快捷，審判效率高，法官審理案件一般不超過十分鐘，大部分當庭宣判，有些則寄判決書給雙方當事人。

「小額法庭」是審判小型民事案件，律師方孝偉指出：「在加州 ，如果原告是個人的話，訴訟金額不超過1萬元，如果原告為公司，金額不得超過5000元。」同時，原告在一年之內可以提告多起每宗金額最多不超過2500元的案子，但是一年之內最多只能提告兩起各自金額超過2500元的案子。

「小額法庭」不允許律師出庭，但可以請翻譯一起出庭，原被告必須自己當庭陳述事實及論點供法官裁定，所以庭上的陳述內容以及出示的證據尤為關鍵。方孝偉解釋，在小額法庭若原告被判敗訴，則不得上訴，此訴訟就確定；但若被告敗訴，被告可以上訴高等法院，屆時被告及原告都可以聘請律師出庭。

常見的「小額法庭」案件包括租金 糾紛、鄰居糾紛、修車糾紛、小型車禍 處理、簡單商業合約糾紛等。方孝偉說：「發生糾紛時不必爭吵，在小額法庭即可解決，它對學習了解美國法律，培養日常生活的法律經驗，都有相當的助益。」

方孝偉同時提醒，如果想要通過「小額法庭」解決問題，有幾點情況值得注意。

第一，確認案件是否在訴訟時效期內。一般書面合約時效是四年，口頭合約三年，車禍、受傷時效為兩年。

第二，選擇正確的法院很重要。對於商業糾紛或房地產糾紛，合約簽約地可以是審理法院地，也可以是原告住所地，或是被告住所地。

第三，確認對方有無償還能力。如果對方完全沒有償還能力，或許官司就沒有必要打。

第四，在訴訟前或訴訟中，若對方有意和解是否接受？若對方要求和解的內容可以接受，建議和解，如果對方沒有誠意，只是拖延時間，就不必和解。