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州議員：學生應接受失讀症檢測

編譯組╱沙加緬度21日電
加州議會目前計畫提出，加州所有學生必須接受「失讀症」(dyslexia，即閱讀障礙) 與其他與閱讀相關問題的檢測。（Getty Images）
加州議會目前計畫提出，加州所有學生必須接受「失讀症」(dyslexia，即閱讀障礙) 與其他與閱讀相關問題的檢測。（Getty Images）

加州議會目前計畫提出，加州所有學生必須接受「失讀症」(dyslexia，即閱讀障礙) 與其他與閱讀相關問題的檢測。然專家認為，除了檢測失讀症外，加州閱讀相關教育目前面臨最大的挑戰是如何改善閱讀教學方法。

許多教育專家強調，大多數加州公校教師沒有接受閱讀教學訓練，因此改善失讀症問題是否生效，重點在於學校閱讀教師必須先接受訓練，學會如何正確採用閱讀檢測，並進一步協助閱讀問題學生。

洛杉磯縣教育局訓練閱讀教師專家札羅亞 (Leslie Zoroya) 指出，許多教師自認為具有閱讀教學專長，然如仔細觀察，情形並非如此。根據去年學習評估，加州三年級學生，只有42%達到或超越三年級英語能力標準。

紐森州長上周發表的新年度預算案中，特別撥出100萬元經費，用以編輯「失讀症」檢測方式，同時改善訓練教師，協助失讀症問題學生。根據這項計畫案，從2025-26學年起，加州學校將檢測所有幼稚園至小學2年級學生是否面臨失讀症困擾。

紐森州長所提倡協助失讀症學生計畫案經過多年努力後，終於達成。加州教師協會 (the California Teacher Association) 過去長期反對此計畫案。許多加州教師工會指出，計畫案主張檢測學生閱讀能力，卻忽略其他學科訓練，有失偏頗。教師工會亦指出，州議會法案應提供更多教學資源。

札羅亞訓練洛杉磯縣80個學區的教師。她強調，許多小學教師對如何採取「結構性識字」方式教學毫無所知。這種教學方式強調語音，讓學生看到生字時，學會如何發音。

一般加州學校教導閱讀方法是讓學生自己閱讀書本，或由教師唸給學生聽，這種傳統的教學方式是培養學生閱讀的興趣，而非科學系統性教學。有關閱讀科學系統教學方法原則之一是教學生正確理解文字語音。雖然許多學生經由傳統教學方式學會閱讀，然而仍有許多學生面臨無法克服其所面臨閱讀問題，學習於是落後。失讀症是屬於神經學的問題。加州約有20%學生面臨失讀症影響。

專家指出，美國只有10個州沒有檢測學生是否有失讀症狀，這也是加州學校教導學生閱讀的主要問題之一。如何改善閱讀教學，許多教育專家觀點不一。

加州 檢測 教育局

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