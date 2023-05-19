人口減新屋增 加州房價仍難下跌

加州人口不斷減少、住房建設增加，人們開始期待房價下跌。（美聯社）

根據加州 財政廳（California Department of Finance）公布的最新數據，加州目前住房增加的速度，是自2008年經濟大衰退（Great Recession）以來最快，這個消息讓擔心住房成本的加州人萌生一線希望。

最新數據顯示，加州2022年增加了12萬3350個新住房單位，增幅為0.85%。不過，加州人口在2022年連續第三年減少。如果將這兩個數據放在一起，會出現一個令人驚訝的統計數字：現在每一萬名加州人擁有的住房數量為3770個單位，是自1991年以來最多。

這不禁讓人猜想，加州長期住房短缺會不會終於因為人口外流而結束？專家的答案是：這個問題很複雜，但幾乎可以肯定不會。

究竟加州還需要建設多少房屋才能解決住房短缺問題？住房和社區發展廳（Department of Housing and Community Development）估計，加州未來20年，每年還需要興建22萬個新住房單位，才能滿足居民需求。

如此說來，加州住房建設的速度雖已加快，卻仍遠遠不足。

加州財政廳2018年估計，到2025年，加州每年需要建設18萬個新住房單位。鑑於過去三年人口持續減少，財政廳已將這個數字下修到每年14萬8000個單位。

分析師 認為，新冠疫情 也是讓加州住房需求量改變的原因之一。由於為了遏止病毒的傳播，許多加州人另尋可以獨自在家工作的空間，造成巨大的人口分散，加劇了住房短缺。儘管疫情最嚴重的時期已過，但數據顯示，截至2023年初，加州每戶家庭人口創下2.77人的新低。

不過，近年來的數字一直朝樂觀的方向發展。

自2020年以來，加州已增加了約43萬個新住房單位，競爭住房的人口減少了82萬1000人。加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）研究員強森（Hans Johnson）表示，無論我們如何定義加州每年需要新增多少住房，人口減少必然會縮小對住房的需求量。

強森說，如果短缺相對溫和、住房建設保持強勁，同時人口減少或沒有增長的趨勢再持續十年，住房缺口就可以開始被彌補。