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Cindy陳潛逃記／男友Harris涉助逃 遭24小時監控

記者楊青/洛杉磯報導
在詐騙聯邦救濟巨款基礎上再被控協助女友潛逃，Harris保釋金提高到463萬，電子脚鐐7/24全天候監控。（法庭文件）
在詐騙聯邦救濟巨款基礎上再被控協助女友潛逃，Harris保釋金提高到463萬，電子脚鐐7/24全天候監控。（法庭文件）

在欺詐聯邦救濟巨款控罪的基礎上再加上「阻礙司法公正」及「電匯欺詐」等控罪，目前聖瑪利諾居民Cole Harris的保釋金從原來的35萬元提高到463萬5000元，被告同時從在原來每天三次向審前服務處報到，再加上全天候電子脚鐐，其聖瑪利諾住宅作為出庭擔保。

在Cindy陳潛逃之後，Harris再度被捕，檢方請求法庭不予保釋。聯邦檢察官表示，作為欺詐聯邦救濟款的共同被告，不排除Harris和陳計劃一起潛逃的可能性，Harris暫時留在美國顯然是他們計劃的一部分，無論他們的計劃是讓Harris永久留下來，照顧他們兩人的孩子，還是將來帶著孩子潛逃後與陳會合，陳都有充分的動機讓被告獲釋，所以陳說自己的逃跑與Harris無關是另有目的。

檢察官指出，鑑於陳現在已經潛逃出境，除了逃犯身分，她還是巨額詐騙案共同被告，明顯沒有返回意圖，幾乎沒有什麼風險可以阻止她為Harris向法院撒謊。

本案法官認為，儘管被告Harris提供了他目前的戀人暨最小孩子的母親Jasmine West的證詞，來支持陳可以在被告不知情的情況下拋棄她的家庭的說法，但該證詞沒有什麼幫助。一方面，West對被Harris和陳的關係觀察只是表面；事實是，多年來，陳和被告仍然住在同一處房產，並且在某種程度上共同撫養他們的孩子，共同合作欺騙聯邦救濟金，法院難以相信陳與被告關係疏遠，以至於被告不知道陳有意逃跑。

檢察官指出，事實上，還有其他旁證對陳和Harris表面關係的可信度提出質疑，並進一步表明Harris知道陳的潛逃意圖並可能參與策劃。Harris曾向法庭提交了一項請求，希望將用作兩人保釋抵押的聖瑪利諾的房產換成亞凱迪亞的「投資財產」。這個要求很容易被解釋為陳潛逃做準備。

檢方表示，被告Harris在保釋期間再獲聯邦重罪起訴，而且面臨多項民事欺詐起訴，沒有任何理由可以確保此人，不會對社區和其他人的安全構成危險，而且有逃跑的可能性。

洛杉磯聯邦法庭最後裁決，將Harris的出庭保釋金，從原來的35萬元提高到463萬5000元，以其聖瑪利諾的住宅作為出庭保證抵押。除支付辯護律師費用外，被告不得轉讓、贈送或出售任何價值超過1000元的資產。

被告同時接受更加嚴格的監控，包括24小時全天候攜帶GPS電子定位脚鐐，禁止出國旅行；住宅安裝安全攝像頭，接受每周七天、每天24小時監控。每天三次向審前服務處簽到，案件審理期間沒收護照和旅行文件，同時禁止在整個審理期間申請新護照和其他旅行文件；沒有監管部門批准不能搬家。

此外，法庭也規定Harris在案子審理期間，不能直接或間接與任何證人和受害人有任何形式的接觸；除非法庭需要，也不能與其他被告直接或間介接觸。（系列五）

聖瑪利諾 檢察官 亞凱迪亞

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