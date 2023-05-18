我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

國稅局免費自己「線上報稅」明年試行 多數納稅人興趣

加州肥胖和高膽固醇比例低 全美最健康州排第八

記者朱敏梓／洛杉磯報導
根據OZMOSI最新研究，加州被評為全美最健康州第八名。（PEXELS）
根據OZMOSI最新研究，加州被評為全美最健康州第八名。（PEXELS）

健康和保健已成為加州生活方式中無處不在的一部分，但與美國其他州相比，加州到底有多健康呢？製藥情報公司OZMOSI最近使用聯邦疾病防治中心（CDC）的數據進行的一項研究發現，加州是美國最健康的十個州之一。

該研究使用CDC的數據研究12項不同的標準，包括各州居民的空氣質量、肥胖患病率、身體活動、健康狀況（膽固醇、癌症、冠心病）以及睡眠、吸煙、飲酒和飲食習慣等，然後根據這些標準給出分數，滿分為100分。根據這項研究，加州以70.90分在榜單上排名第八。

該研究稱，加州成年人較低的肥胖率和較低的高膽固醇的比例，為其總體高分做出貢獻，儘管該州在最健康的州名單上的年平均顆粒污染濃度最高。此外，夏威夷以79.40的得分位居榜首，其PM2.5（是空氣中的微小顆粒，當水平升高時會降低能見度，並導致空氣顯得朦朧）年均濃度最低，肥胖率相對較低。抑鬱症患病率也非常低，為14.86%，而科羅拉多州（Colorado）以78.4的最終得分位居第二。

該研究特別指出這兩個州的低肥胖率，以及抑鬱症患病率較低，和民眾更多參與體育活動。根據這項研究，高膽固醇和肥胖率低反映該州更健康的飲食習慣。

根據排名，最健康的前十個州包括夏威夷、科羅拉多州、佛蒙特州（Vermont）、猶他州（Utah）、新罕布夏州（New Hampshire）、麻薩諸塞州（Massachusetts）、康乃狄克州（Connecticut）、加州、羅德島州（Rhode Island) 和新澤西州（New Jersey）。

而肯塔基州（Kentucky）和西維吉尼亞州（West Virginia）在全國排名中倒數前二，原因是空氣污染率高、肥胖率高，而且成年人沒有休閒活動的比例很高。兩者都存在很高的成年人睡眠時間少於七小時、不健康的飲食習慣和健康狀況比例，和高比例的成年人吸菸。

全美最健康的十大州。資料來源／製藥情報公司OZMOSI
全美最健康的十大州。資料來源／製藥情報公司OZMOSI

加州 肥胖 西維吉尼亞州

上一則

世界晚報╱號稱用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

下一則

移民紛入境 洛縣部分地區難負荷

延伸閱讀

馬斯克：北京尋求控制台灣 無可避免

馬斯克：北京尋求控制台灣 無可避免
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？
司法部起訴前蘋果華人工程師 竊取自駕技術逃往中國

司法部起訴前蘋果華人工程師 竊取自駕技術逃往中國
更提升效能表現 Panasonic特斯拉4680電池延至明年量產

更提升效能表現 Panasonic特斯拉4680電池延至明年量產
追回贓車立功 舊金山38警員獲獎 其中至少5亞裔

追回贓車立功 舊金山38警員獲獎 其中至少5亞裔
洛杉磯僑界力挺參與WHA：台灣不會停止努力

洛杉磯僑界力挺參與WHA：台灣不會停止努力

熱門新聞

國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

2023-05-15 02:20
聖瑪利諾前加州副州長競選人Cole Matthew Harris（軻海瑞），其華人女友Cindy陳；之前兩人是以夫妻的身分出現在聖市各種場合。（本報檔案照）

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

2023-05-15 10:02
近期隨著雞蛋價格崩跌，南加好市多出現買蛋熱。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

2023-05-16 22:11
18歲被迫離家，George憑藉自己的努力改變人生。(受訪者提供)

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

2023-05-15 18:31
大中華超市西柯汶那市分店4月開始營業。（記者王若然／攝影）

華資超市南加西柯汶那市開分店 華人居民超驚喜

2023-05-13 19:20
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？